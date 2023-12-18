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哈瑪斯「生財有道」 財務狀況足可支持戰爭

中央社巴黎18日綜合外電報導
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）一直是以色列猛攻的焦點，但由於其財務富韌性且財源多樣化，儘管衝突持續延燒，預期哈瑪斯仍將擁有大量可用資金。(美聯社)
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）一直是以色列猛攻的焦點，但由於其財務富韌性且財源多樣化，儘管衝突持續延燒，預期哈瑪斯仍將擁有大量可用資金。(美聯社)

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）一直是以色列猛攻的焦點，但由於其財務富韌性且財源多樣化，儘管衝突持續延燒，預期哈瑪斯仍將擁有大量可用資金。

法新社報導，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）發誓要消滅10月7日攻擊的幕後元凶哈瑪斯，這是以國史上最致命的攻擊事件。

根據以色列統計，哈瑪斯共殺害1139人，其中多數是平民，並將約250名人質劫持回加薩走廊。據信目前哈瑪斯手上仍有129名以國人質。

哈瑪斯當局則稱，過去2個月裡，以色列轟炸加薩走廊造成1萬8800人死亡，其中大部分是婦女和兒童。

加拿大洞察威脅情報公司（Insight Threat Intelligence）總裁戴維斯（Jessica Davis）告訴法新社，「哈瑪斯的財務狀況良好。在過去10年、甚至更長的時間裡，他們創建了一個具韌性的金融網絡。」

她指出，哈瑪斯已在許多國家建立投資和收入來源，且不會受到戰爭干擾，這些來源包括土耳其、蘇丹和阿爾及利亞等國的「小型企業和房地產」。此外哈瑪斯也依賴非正式的捐贈管道。

以色列籍巴勒斯坦經濟專家加爾（Yitzhak Gal）說，哈瑪斯「非常擅長開發和經營複雜的貨幣兌換系統」，並稱該組織在土耳其、阿拉伯聯合大公國、歐洲和美國都有相關業務。

至於捐款部分，專業網站Militant Wire聯合創辦人韋柏（Lucas Webber）認為，「儘管哈瑪斯犯下暴行，但它似乎仍在部分國際群體中受到支持，還被視為勇於抵抗的先鋒。」

哈瑪斯 以色列 加薩

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