菲律賓總統警告：南海緊張升溫、中國強勢對鄰國構成挑戰

菲律賓總統小馬可仕17日出東協與日本峰會。（美聯社）

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）表示，最近幾個月南海緊張「不減反增」，警告「中國更加強勢」作風對亞洲鄰國構成「真正挑戰」。

路透報導，小馬可仕昨天接受日本 媒體訪問時，強調有必要與志同道合的國家建立強有力的聯盟，類似於菲律賓、日本和美國的三邊合作。

根據小馬可仕辦公室在他於東京出席日本與東南亞 國家協會（ASEAN）峰會時發布的新聞稿，小馬可仕表示：「恐怕我們不得不說，過去幾個月或近年緊張局勢不減反增。」

一周前，中菲船隻在南海具主權爭議的仁愛暗沙附近發生碰撞，馬尼拉和北京當局互控對方撞擊。

南海是重要航道，每年航運貿易額超過3兆美元。除菲律賓外，東協會員國越南 、印尼、馬來西亞和汶萊也對南海部分海域聲索主權；中國則聲稱擁有幾乎整個南海的主權。

荷蘭海牙的常設仲裁法院2016年裁定，中國對南海大片海域的歷史權利主張並無法律依據，但北京當局無視這項裁定，持續在南海擴張勢力。

小馬可仕說：「我們必須持續奉勸和平，持續讓不同國家之間溝通，有關國家每個都必須溝通。」

小馬可仕表示，中國構成的挑戰需要「新的解決方案」。他先前在撞船事件後矢言捍衛菲律賓在南海的權利；菲國當時形容中方行徑「嚴重升級」。

菲律賓和日本已就相互准入協定（Reciprocal Access Agreement，RAA）展開磋商，這項協定將允許雙方在彼此領土部署軍隊。日本與中國也存在海事爭端。

小馬可仕說：「實際上僅靠日本和菲律賓進入這項協定是不夠的。我們確實必須讓更多這類的安排就位。」