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內唐亞胡暗示重啟人質交換談判 以情報局長見卡達總理

編譯盧思綸／即時報導
以色列總理內唐亞胡。（路透）
以色列總理內唐亞胡。（路透）

路透報導，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）16日暗示正在進行新的人質交換談判，而此前一名消息人士透露，以色列情報單位摩薩德（Mossad）局長巴尼亞（David Barnea）和卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）會面。

國防軍15日在北加薩西傑亞（Shejaiya）誤殺三名人質，16日內唐亞胡發表電視演說，主張以巴衝突是生存之戰，以色列必須頂住壓力、不惜代價直到取得勝利為止，且說之後加薩將在以色列的安全控制下成為非軍事區。

內唐亞胡說國防軍在加薩的行動促成了11月釋放部分人質的協議，矢言將繼續加大針對哈瑪斯的攻勢。

內唐亞胡顯然證實正在進行新的人質交換談判，他說，「我給談判小組的指示就是以此〔軍事行動〕施壓，沒有這個壓力，就沒有籌碼」。

另外，根據消息人士，巴尼亞和穆罕默德15日稍晚曾在歐洲會面，磋商新的交換協議，不過內唐亞胡迴避有關該會面的問題，僅強調已指示談判小組。

然而，哈瑪斯也發出聲明表示堅決不再提供任何人質／囚犯交換，「除非以色列徹底停止對平民的侵略」，並強調「無論面對何方居中斡旋都將採取一貫立場」。

以色列 加薩 哈瑪斯

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