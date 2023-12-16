自家官兵燒食物又洗劫民宅影片瘋傳 以軍未辯駁並喊查

以軍拍攝自己在人道狀況非常糟糕、國際組織警告人們有餓死風險的地方燒食物的景象。(擷取自The Telegraph YouTube)

美國CNN報導，以色列 官兵在加薩 燒食物、洗劫民宅、摧毀平民財產又使用種族仇恨語言的影片在網路上瘋傳。CNN審核這些影片後並詢問以色列國防軍（IDF）相關問題，IDF未針對這些影片的真實性、地點和涉事官兵辯駁，還譴責官兵行為不符合規定，承諾將處罰涉事官兵。

影片中，以軍直視攝影鏡頭並轉身將一堆糧食點火。這名官兵在另一名軍人朝火焰加油時說：「我們點亮這個黑暗之地，將這整片地方燒到不留一絲痕跡。」

這些官兵還說他們是在加薩東部西傑亞（Shejaiya）。他們拍攝自己在人道狀況非常糟糕、國際組織警告人們有餓死風險的地方燒食物的景象。這支影片只是CNN審核近期在網路瘋傳的多支影片之一。這些影片顯示以國官兵在加薩做出冒犯和不尊重平民的行為，除了燒食物，還洗劫民宅、破壞平民財產和使用種族仇恨語言。

IDF被CNN問及影片相關問題時沒有辯駁，還譴責官兵行為不合規，承諾會處罰涉士官兵。他們在發給CNN的聲明表示：「IDF已採取行動並將繼續查明不當行為，及不符合IDF官兵被預期該有的道德和價值觀行為。」

這些影片加劇國際社會對IDF行為強烈抗議。哈瑪斯 衛生部指出，自10月7日以哈衝突以來，已有1萬8412人在以國攻擊中身亡。CNN無法核實這項數據。不過IDF表示，他們在戰爭一開始六周空襲加薩逾2萬2000個目標。