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以國防長稱「戰爭還會持續數月」內唐亞胡重申戰鬥至絕對勝利

編譯徐榆涵／即時報導
美國國家安全顧問蘇利文(圖左)14日到訪以色列並與以色列國防部長加蘭特(圖右)會面。（新華社）
美國國家安全顧問蘇利文(圖左)14日到訪以色列並與以色列國防部長加蘭特(圖右)會面。（新華社）

以色列總統內唐亞胡14日會見到訪的美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）時重申，以色列將持續戰鬥並打擊哈瑪斯，直到取得絕對勝利；以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）則表示，戰爭可能還會持續數個月以上。

CNN和衛報報導，加蘭特14日向到訪以色列的蘇利文表示，哈瑪斯是個恐怖組織，過去十多年來一直在與以色列作戰，且哈瑪斯在地上和地下建造許多基礎設施，要全數摧毀並不容易，「這需要一段時間，可能會持續數個月以上，但我們會贏，我們會消滅他們。」

幾小時後，內唐亞胡也向蘇利文強調，以色列將持續作戰。內唐亞胡辦公室發布聲明說，以色列的英雄及士兵沒有白白犧牲，以軍更加堅定地繼續戰鬥，直到哈瑪斯被消滅，直到絕對勝利。

蘇利文與加蘭特會面後，拒絕透露會談細節，僅稱這次談話具有建設性，並表示在戰略目標的步驟上存在「廣泛共識。」

白宮發言人柯比（John Kirby）14日則回應，美方希望戰爭盡快結束，「若哈瑪斯認輸，戰爭可能今天就會結束，但現在看起來沒有任何可能。」柯比提到，蘇利文訪問期間，也和以色列討論到未來將對加薩改採「低強度作戰」的可能性。

以色列 哈瑪斯 蘇利文

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