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歐盟要求亞馬遜補稅85億 法院駁回命令

中央社布魯塞爾14日綜合外電報導
跨境電商巨頭亞馬遜本需向歐盟補繳2.5億歐元的稅金，而歐盟法院的最新判定則是駁回這項命令。（美聯社）
跨境電商巨頭亞馬遜本需向歐盟補繳2.5億歐元的稅金，而歐盟法院的最新判定則是駁回這項命令。（美聯社）

歐盟法院今天駁回歐盟要求亞馬遜向盧森堡補繳2.5億歐元（約2.7億美元）稅款的命令，要求盧森堡補稅是歐盟執行委員維斯塔哲打擊跨國公司與歐盟國家之間私下協議的行動之一。

路透報導，總部設在盧森堡的歐洲聯盟法院（Court of Justice of the European Union, CJEU）說：「歐盟法院確認，歐盟執行委員會無法確定盧森堡給予亞馬遜的稅收裁決是一種與歐盟內部市場不相容的國家援助。」

歐盟法院的裁決是最終決定。

亞馬遜發言人說：「我們歡迎歐盟法院的裁決，這項裁決確認亞馬遜遵守所有適用法律，沒有受到任何特殊待遇。我們期待繼續專注為整個歐洲的客戶提供服務。」

不過，慈善團體「樂施會」（Oxfam）的歐盟稅務政策顧問普塔圖羅（Chiara Putaturo）批評歐盟法院的裁決。她認為：「亞馬遜今年提前收到一份耶誕禮物，因為該公司逃避了對盧森堡長達10年的稅款，並且可以繼續這樣做。」

主管市場競爭的歐盟執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）指控盧森堡與網購龍頭亞馬遜（Amazon）有非法交易，讓亞馬遜得以比其他企業少繳稅。維斯塔哲先前發表聲明說：「盧森堡提供亞馬遜非法稅務優惠，造成亞馬遜將近3/4獲利沒被課稅。」

歐盟在2017年命令亞馬遜支付盧森堡政府2.5億歐元的欠稅，亞馬遜否認這些指控並採取法律行動。

歐盟 亞馬遜 補稅

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