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日本內閣異動名單出爐 安倍派全遭拔除

中央社東京13日專電
日本內閣人事調整，內閣官房長官將由前外務大臣林芳正接任。路透
日本內閣人事調整，內閣官房長官將由前外務大臣林芳正接任。路透

日本自民黨內部爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，首相岸田文雄明天將調整相關人事，目前異動名單出爐，內閣官房長官將由前外務大臣林芳正接任，其他異動包括齋藤健任經濟展業大臣、松本剛明任總務大臣，以及坂本哲志任農林水產大臣。

日本執政黨自民黨內最大派閥「安倍派」（清和政策研究會）爆發政治獻金募款餐會申報不實，傳出派閥核心「5人小組」全數涉入，這5人包括內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔、自民黨政務調查會長萩生田光一、國會對策委員長高木毅，及參議院幹事長世耕弘成。其中，松野疑似收受「回扣」且未刊載在政治獻金收支報告書上，近5年累計金額可能超過1000萬日圓。

預計這次將因這場風暴被撤換的閣員包含松野博一、西村康稔、總務大臣鈴木淳司、農林水產大臣宮下一郎。此外，高木毅已向幹事長茂木敏充表達辭意，萩生田光一也將在明天向自民黨總裁（黨主席）岸田提出辭呈。

岸田晚間親上火線舉行記者會，表明12月14日將著手調整閣員等人事，並表示將竭盡全力挽回民眾對政治的信賴。

至於接任的閣員人選，日本放送協會（NHK）晚間報導，岸田將指派前外務大臣林芳正接任內閣官房長官，他屬於岸田派。經濟產業大臣由無派閥的前法務大臣齋藤健擔任，總務大臣是麻生派的松本剛明，農林水產大臣則是森山派的坂本哲志。

62歲的林芳正在岸田派擔任座長，他過去曾任5屆參議員，並在前年首度當選眾議員。至今為止，他曾任防衛大臣、農林水產大臣、文部科學大臣，並在今年9月岸田內閣改組之前擔任外務大臣，有豐富的閣僚經驗，並以知識淵博、應對沉穩著稱。

新任經濟產業大臣、64歲的齋藤健在2009年首度當選眾議員，曾任經濟產業省的課長與埼玉縣副知事，以及環境政務官與農林水產副大臣。他在2017年首度入閣，擔任安倍內閣的農林水產大臣，並在去年11月接任因為失言而辭職的前法務大臣葉梨康弘，任期至今年9月為止，在自民黨內以無派閥身分活動。

新任總務大臣、64歲的松本剛明屬於麻生派。他曾經是銀行職員，父親是前防衛廳長官松本十郎。他在2000年首度當選眾議員，當時隸屬民主黨。在民主黨執政期間，他曾任職外務大臣、眾議院議院運營委員長，但民主黨成為在野黨後，他因為安保法制等與黨意見分歧而退黨，隨後加入自民黨。去年11月，他接替辭職的前總務大臣寺田稔，任期至今年9月為止，時隔3個月又回鍋任總務大臣，預料岸田是希望內閣由有經驗者接手，能盡快重建體制。

新任農林水產大臣、73歲的坂本哲志屬於森山派。他在2003年首度當選眾議員，曾任總務副大臣、自民黨的代理政務調查會長，以及菅義偉時期的地方創生擔當大臣，據悉是因為對農業方面政策有廣泛了解而被起用。

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