聯合國分析衛星影像：加薩18%基礎設施已毀

12月11日在加薩靠近埃及邊境地區拍攝的一處臨時營地。（新華社）

聯合國 今天表示，其衛星分析機構「聯合國衛星運作應用計畫」已確認，自巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 10月7日發動史無前例的襲擊引發以哈戰爭以來，加薩 基礎設施已有18%遭摧毀。

法新社報導，聯合國衛星運作應用計畫（UNOSAT）表示，這個估計值是根據11月26日拍攝的（衛星）影像做出的，而上次於11月7日評估後，至今受以哈戰爭影響的建築物總數，增加了49%。

UNOSAT說：「截至2023年11月26日，聯合國衛星運作應用計畫已確定有1萬49棟建築被毀、8243棟建築嚴重受損、1萬9087棟建築中度受損，一共3萬7379棟建築受到影響。」

「這相當於加薩走廊（Gaza Strip）建築總數的約18%。」

以哈戰爭始於哈瑪斯（Hamas）10月7日發動的襲擊。以色列數據指，那次襲擊造成1200人喪生，其中大部分是平民，另有約240名人質被擄至加薩。

哈瑪斯控制的加薩衛生當局則稱，為了消滅哈瑪斯，以色列以連番空襲和地面攻擊回應，將加薩大部分地區夷為廢墟，造成超過1萬8000人喪命，且絕大多數是平民。

UNOSAT表示：「這些調查結果要強調的是，迫切需要立即停火並提供支持，以解決加薩走廊日益嚴峻的人道主義危機。」

「這對民用基礎設施的衝擊是顯而易見的，有數以千計的房舍和基礎設施遭到破壞。」