搶救少子化 日推生3個免大學學費 卻因1限制挨轟

為搶救少子女化，日本政府公布「異次元少子化對策」，宣布只要家裡育有3個以上孩子，從2025年度開始就可以免付大學學費。(示意圖／ingimage)

為搶救少子女化，日本 政府11日公布「異次元少子化對策」，宣布只要家裡育有3個以上孩子，從2025年度開始就可以免付大學學費，但卻因為設下3個孩子都必須是「受扶養對象」限制，在網路上受到批評，稱很難享受到這項優惠。

「大學無償化」（免除大學學費）政策規定，如果要享有優惠，3個孩子都必須是「受扶養對象」，也就是說如果第1個孩子從大學畢業，不再被扶養，另外2個孩子就被排除在補助對象外，不能再享有免學費。

這項限制條件被揭露後，在網路上掀起熱議。「中日體育」報導，有網友說，「只有生到3個孩子以上才有優惠」、「現在大多都只有生1個吧」、「即使生了3個也是有可能拿不到優惠」、「難不成為了讓弟弟和妹妹得到優惠，得叫第1個孩子留級嗎」、「現在很多是雙薪家庭，竟然還推出這種政策，鼓勵孩子的年紀不要差距太大？」。

日本的大學學費年年喊漲，確實讓養育多名子女的家庭負擔困難。根據文部科學省統計，國立大學入學金為28萬2000日圓（約1934美元）、學費為53萬5800日圓（約3675美元）；2021年調查的私立大學學費方面，短大和私立高專的入學金，文科是22萬5651日圓（約1548美元）、學費81萬5069日圓（約5590美元），還要加上設備費用14萬8272日圓（約1017美元），合計需要118萬8991日圓（約8155美元）；理科更貴，合計要156萬6262日圓（約1萬742美元）。若是牙醫系，則需489萬539日圓（約3萬3542美元）。

享有免學費的家庭沒有收入限制，就讀醫學、藥學等6年制學部可以獲得最長6年補助，就讀短期大學、高等專門學校或專門學校也可以獲得免學費優惠。

不過，日本媒體找到住在神戶市的一家人計算，發現以他家情況來看，生了5名子女，享有的優惠卻有限。這家的次男與三男正就讀國立大學與4年制的專門學校，合計1年要學費113萬日圓（約7750美元）。但等到2028年，四男和五男要上大學時，老二和老三早已畢業，不再被扶養，使得剩下2個人沒辦法免學費。

其實日本政府先前公布、將自明年起實施的「兒童津貼」政策，也有享受不到加倍津貼的問題。

兒童津貼的領取對象是0歲到高中畢業前。0至3歲每個月1萬5000日圓（約103美元），3歲至高中畢業前每個月1萬日圓（約68美元），第3個孩子起每個月3萬日圓（約206美元）。但如果第1個孩子自高中畢業，原本的第2個孩子就會遞補變成第1個孩子，導致原本的第3個孩子失去領到加倍津貼資格。

為彌補這一點，日本政府先前宣布放寬規定，直到第1個孩子年滿22歲的財政年度為止，不論其是繼續就學還是開始工作，這家的老三都可以繼續以第3個孩子計算，確保補助金額不會減少。

然而，在大學免學費方面，似乎不會有類似的放寬規定。精明的網友計算，如果第1個孩子和弟弟妹妹的年紀相差4歲以上，那只有最大的孩子可以免除學費。當第1個孩子畢業後，另外2個小的上大學還是得付全額學費，「如果是這種制度，還是生1個就好了」。

不過，樂見這項政策的民眾也不少，有民眾稱，「家裡2個孩子都念私立大學，花了約1300萬日圓，如果生3個根本負擔不起，因此我覺得這政策很好。」有民眾則是提議，「生2個就負擔夠重了，如果能從第2個孩子開始免除學費更好」。