安華執政周年 回應經濟改組 延續部長集體減薪20%

馬來西亞首相安華(中)。(路透)

執政滿周年的大馬首相安華今天首次內閣改組，他說，改組主要針對時勢變化需求調整，特別是生活開銷物價上漲等經濟議題，接續今後面對的挑戰。團結政府也延續部長集體減薪20%措施。

團結政府去年12月施行對部長集體減薪措施，不因內閣重組改變，這次共有31名部長每月少領20%薪水，也就是少領近馬幣3000令吉（約640美元），這筆費用相當於普通家庭一個月開銷。

馬來西亞去年11月19日舉行第15屆大選，安華（Anwar Ibrahim）於同年11月24日宣誓就任第10任首相，他今天於執政周年後進行內閣人事調整，新任部長與副部長下午在國家王宮宣誓就任新職。

安華今天在內閣人事調整記者會中表示，這是執政以來首次改組內閣，主要在因應時勢變化並調整需求，特別是諸如生活開銷與物價上漲等民生議題，要能夠妥善解決。

他指出，如果大馬政治與經濟局勢沒有太大變化，內閣陣容將持續至下屆大選。

安華也透過社群媒體平台臉書（Facebook）貼文補充說，如果內閣成員表現良好、令人民滿意，也沒有發生新的問題，內閣明年不需要進行變動調整，政府施政需要不斷透過公正、高效率與親民方式加強服務。

這次內閣改組共有6名部長和11名副部長職務異動，其中也有兩個部門一分為二，同時更換部門名稱，另增設一名第二財政部長職務。天然資源、環境及氣候變化部拆分為能源轉型及公共事業部、天然資源及永續部；數位通訊部拆分為通訊部、數位部。

在今天內閣改組中，新增3個部門，部長從原本28人增至31人，副部長從原本27人增加到29人。

安華這次內閣改組有6個部會沒有變動，諸如交通部、經濟部、內政部；投資 、貿易及工業部；旅遊、藝術及文化部；青年及體育部。29人職務未異動，包括18名部長、11名副部長。

安華執政周年頻傳改組消息，均未獲證實。安華今天宣布內閣內組並調整多項重要職務，大馬政治分析師普遍認為，內閣改組主要回應民意需求與實際政治發展走向。

值得注意的是，團結政府也延續部長集體減薪20%措施。根據大馬1980年國會議員（薪酬）法令，內閣部長月薪約馬幣1萬4907令吉，但不包括馬幣1萬6000令吉的議員薪資，以及馬幣2500令吉到1萬令吉的津貼。

安華並稱，他不會被減薪，因為首相並沒有領取薪水。安華去年11月就任首相後即宣布不領薪水，也是不支薪的首相。

安華執政滿周年，團結政府上周舉辦與民同慶活動，透過多元活動與人民分享執政績效，民眾熱烈參與，據估計逾20萬人參與為期3天在武吉加里爾（Bukit Jalil）的國家體育館外舉行的活動。

另外，根據馬來西亞默迪卡民調 中心今年11月間公布最新調查，大馬受訪者對就任屆周年的首相安華支持率達50%，團結政府支持率為41%，但認為國家朝正確方向前進僅31%，經濟是最受關心的議題。

這份民調是今年10月4日到24日對1220名註冊選民 進行抽樣調查，透過電話和行動電話了解受訪者對當前發展看法。1220名註冊選民包括52%馬來人、29%華人、7% 印度人、6%穆斯林土著、6%非穆斯林土著（沙巴和砂拉越）。調查誤差約為±2.81%。