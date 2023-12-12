日自衛隊前女隊員控遭性侵 3男同袍強制猥褻罪成立
日本陸上自衛隊前隊員五之井里奈2022年將自己曾遭男性上級性侵公諸於眾，隨後引發了範圍擴及全自衛隊針對性騷擾與其他侵害指控的特別監察。福島地方裁判所12日判決，三名遭控的前陸自隊員強制猥褻罪成立。
路透與NHK報導，今年24歲的五之井2020年入伍之後，就受到了持續的騷擾。她指控澀谷修太郎、關根亮斗跟木目澤佑輔等人於2021年8月，在北海道的陸自演習場，將她按倒在地上，把她的雙腿分開、將下體壓在她的身上跟模擬性行為。
事件發生當時，五之井提出了申訴，但之後因為上級沒有採取任何行動而決定退隊，2022年透過YouTube將此事公開，引發了日本網民的關注。由於日本社會風氣保守，公開發聲反對性暴力基本上仍屬禁忌，但五之井的罕見舉動贏得了國際認可，日本防衛省公開道歉，並且當面向五之井謝罪。
根據報導，三人最初獲得不起訴處分，但五之井具名公開此事後，檢察審查會認定不起訴處分的決定不當，福島檢方轉以強制猥褻罪起訴，求處兩年有期徒刑，澀谷、關根跟木目等三名被告均不認罪。雖然三人承認用格鬥技將五之井壓倒，但無意做出不雅行為。
主審法官指出，在受害人難以抗拒的場合模仿發生性行為不僅無視五之井的人格，還把將她當成了增進興奮的工具，堪稱卑劣與惡質，判處有期徒刑兩年、緩刑四年。
法新社報導，五之井在法院外受訪時表示，「就算他們說這只是為了取笑，他們的所作所為仍不應該得到原諒，判決書明確認定這是犯罪，我希望他們正視自己的行為與好好想想」。
五之井告訴記者，「外面有許多人無法發聲，不能就像是這樣的攻擊而戰，我可以創下先例」。她說，「我想要看到的不必然是重判，而是他們真正明白這是犯罪與性暴力，不是如他們所聲稱的隨意情況」。
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