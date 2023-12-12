日自衛隊前女隊員控遭性侵 3男同袍強制猥褻罪成立

日本陸上自衛隊前隊員五之井里奈12日發表談話。(美聯社)

日本 陸上自衛隊前隊員五之井里奈2022年將自己曾遭男性上級性侵公諸於眾，隨後引發了範圍擴及全自衛隊針對性騷擾 與其他侵害指控的特別監察。福島地方裁判所12日判決，三名遭控的前陸自隊員強制猥褻罪成立。

路透與NHK報導，今年24歲的五之井2020年入伍之後，就受到了持續的騷擾。她指控澀谷修太郎、關根亮斗跟木目澤佑輔等人於2021年8月，在北海道的陸自演習場，將她按倒在地上，把她的雙腿分開、將下體壓在她的身上跟模擬性行為。

事件發生當時，五之井提出了申訴，但之後因為上級沒有採取任何行動而決定退隊，2022年透過YouTube 將此事公開，引發了日本網民的關注。由於日本社會風氣保守，公開發聲反對性暴力基本上仍屬禁忌，但五之井的罕見舉動贏得了國際認可，日本防衛省公開道歉，並且當面向五之井謝罪。

根據報導，三人最初獲得不起訴處分，但五之井具名公開此事後，檢察審查會認定不起訴處分的決定不當，福島檢方轉以強制猥褻罪起訴，求處兩年有期徒刑，澀谷、關根跟木目等三名被告均不認罪。雖然三人承認用格鬥技將五之井壓倒，但無意做出不雅行為。

主審法官指出，在受害人難以抗拒的場合模仿發生性行為不僅無視五之井的人格，還把將她當成了增進興奮的工具，堪稱卑劣與惡質，判處有期徒刑兩年、緩刑四年。

法新社報導，五之井在法院外受訪時表示，「就算他們說這只是為了取笑，他們的所作所為仍不應該得到原諒，判決書明確認定這是犯罪，我希望他們正視自己的行為與好好想想」。

五之井告訴記者，「外面有許多人無法發聲，不能就像是這樣的攻擊而戰，我可以創下先例」。她說，「我想要看到的不必然是重判，而是他們真正明白這是犯罪與性暴力，不是如他們所聲稱的隨意情況」。