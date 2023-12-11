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COP28氣候會 出席商人多過官員 挨批淪貿易秀

編譯陳苓／綜合外電
COP28出席企業極為踴躍，甚至多過各國官員，遭批淪為商人拜會企業高層，甚至敲定合約的貿易秀場。(路透)
COP28出席企業極為踴躍，甚至多過各國官員，遭批淪為商人拜會企業高層，甚至敲定合約的貿易秀場。(路透)

第28屆聯合國氣候變化綱要公約締約國大會（UNFCCC COP28），出席企業極為踴躍，甚至多過各國官員，遭部分人士批評淪為商人拜會企業高層，甚至敲定合約的貿易秀。

路透報導，今年氣候大會在產油國阿拉伯聯合大公國舉行，主席賈比爾身兼當地國營石油公司的執行長，已遭氣候人士質疑會談的中立性。他們更表示，會議有如貿易展場，商人遠多過政府官員。UNFCCC數據顯示，登記與會者總計超過9萬人，寫下空前紀錄。

峰會參與者包括銀行、油氣公司、顧問機構等大型企業，以及氣候科技新創公司等。埃克森美孚（Exxon Mobil）執行長也首次出席會議。

大企業在會議場邊簽訂的合約，涵蓋核能科技、天然氣、再生能源、製藥供應鏈等。國營企業阿聯核能公司也與美國業者X-Energy和泰拉能源（TerraPower），分別簽署了沒有法律約束力的合約，要將核能科技引入阿聯。

部分人士認為，這是綠色企業的商機，但對此態度審慎。非營利組織國際氣候行動網路的主管辛格說，由於氣候挑戰規模巨大，企業參與極為必要，但他們熱烈出席這些會議，比較容易讓人分心，而不是催化有效的決策。

石油 供應鏈 天然氣

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