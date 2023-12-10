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數百被捕巴勒斯坦人只穿內褲繳械 以軍不當對待引爭議

編譯盧思綸／即時報導
以色列軍方抓捕數百名巴勒斯坦男子，被捕者全上下被剝個精光，僅穿著內褲，引發人權團體關注國防軍不當對待行為。（取自X）
以色列軍方抓捕數百名巴勒斯坦男子，被捕者全上下被剝個精光，僅穿著內褲，引發人權團體關注國防軍不當對待行為。（取自X）

華爾街日報報導，以色列軍方在加薩市抓捕數百名巴勒斯坦男子，影片可見被拘捕者全上下被剝個精光，僅穿著內褲，引發人權團體關注國防軍不當對待行為，要求遵守戰爭法、減緩白熱化的人道危機。

對此以色列稱被拘捕者多半是投降的武裝分子，總理內唐亞胡10日表示「戰爭還在進行中」，並補充數十名武裝分子舉白旗投降。

哈瑪斯發言人則駁斥投降說，並稱畫面中都是平民，「占領者習慣瞎編亂造，自以為設計出這種場面戰勝抵抗的戰士。」

近幾日，諸多以色列媒體報導數十名被捕的巴勒斯坦人僅穿著內褲的畫面。9日，一段影片中，一個只穿內褲的被捕者將高舉過頭的槍枝緩緩放到地上，還有一些是被捕者雙眼被蒙住，排排坐在地上。相關畫面多半可見他們雙手抱投或背在身後，在一些照片中還可見到成堆的武器。

以軍發言人哈加里10日表示這些照片拍攝於舒賈亞（Shujaiya）及賈巴利亞（Jabalia），且否認照片是軍方外流的。

哈加里說他們對照片上的人搜查武器，武裝分子嫌疑人一律移交以色列接受進一步審問，其餘非武裝分子則被釋放。

以色列 巴勒斯坦 加薩

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