抗議COP28無進展 威尼斯大運河遭染綠
環保團體「反抗滅絕」人士今天將威尼斯大運河和義大利幾條河流染成綠色，為正在進行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）缺乏進展表達抗議。
綜合法新社和路透報導，根據在社群網站上發布的影像，環保人士下午在路人、遊船「貢多拉」（gondola）船夫和遊客面前，將螢光綠色液體倒入威尼斯大運河（Grand Canal）。
與此同時，活動人士在著名景點「里奧多橋」（Rialto Bridge）懸掛在安全繩索上，攤開一幀橫幅，上頭寫著「COP28：各政府談判之際，我們命懸一線」。
「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）義大利分部在舊稱推特（Twitter）的社群平台X上表示，他們在威尼斯大運河噴灑了一種「無害」的螢光素。
這個團體在聲明中感嘆說：「氣候危機已對義大利造成災難性的影響，科學告訴我們情況會變得更糟，但政治人物卻在胡鬧浪費時間。」
聲明還說：「我們正對這樣毫無作為的情況做出反抗，我們的未來被出賣給化石燃料工業，我們不能保持沉默。」
根據網路上相關影像，類似的抗議行動也出現在羅馬的台伯河（Tiber）、米蘭一條運河以及杜林（Turin）的波河（Po）。
威尼斯市長布魯納羅（Luigi Brugnaro）譴責這些人破壞生態，呼籲義大利有關當局懲處。
今年5月義大利東北部發生致命洪水後，曾有環保人士將羅馬著名的特雷維噴泉（Trevi Fountain）染成黑色，並稱洪水是氣候變遷的警訊。
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