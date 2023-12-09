加拿大13歲華人少女遭姦殺 嫌犯被裁定一級謀殺罪

圖為犯罪現場示意圖。（取材自pexels）

經過漫長的審理，在位於溫哥華的加拿大 卑詩省高等法院，陪審團8日對大約6年半之前在大溫哥華地區發生的一名華人 少女遇害案作出裁定，認為被告人阿里（Ibrahim Ali）犯有一級謀殺罪。

這意味著被告人將面臨無期徒刑，且25年內不得假釋。

該案發生後引發華人社區廣泛關注。案件庭審的結案辯論自11月30日開始以來，不少華人到法院外示威，聲援受害者家庭，並呼籲嚴懲凶手，維護社區安全。

2017年7月18日，生活在大溫哥華地區本拿比市（Burnaby）的一名13歲申姓（音譯）華人女孩傍晚出門後失蹤，其家人當天深夜報警。警方午夜在本拿比中央公園 發現其遺體並認定死於他殺。

經過一年多調查，警方在2018年9月拘捕當時28歲的男性嫌犯阿里，其DNA在遇害女孩體內被發現。

阿里是叙利亞難民，被捕前17個月進入加拿大，且已獲該國永久居留權。警方早前曾表示，嫌犯沒有犯罪前科，此案屬隨機作案。

該案於今年4月5日在卑詩省高等法院開庭，首度展開陪審團參與的聆訊審理。庭審原本預計持續約3個月，但由於被告的精神和身體健康狀況、對辯護律師的暴力威脅等情況，庭審一再延誤，最終持續了約8個月。

檢方指控被告將受害女孩拖入公園樹林性侵，並將其殺害。數十名檢方證人先後出庭作證，而辯方在庭審期間未傳任何證人出庭。

在結案辯論結束後，陪審團要求法官對一級謀殺、二級謀殺和過失殺人之間的區別進行說明。隨後，陪審團很快作出了被告犯有一級謀殺罪的裁定。