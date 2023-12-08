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裸體較健康？她挑戰全裸生活一周 自信提升、壓力下降

聯合新聞網／ 即時報導
示意圖／ingimage
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裸體生活真的比較健康嗎？英國一名記者為了體驗裸體生活是否真的對健康有益，挑戰一周全天都全裸生活，並將過程分享上專欄。

據《太陽報》（The Sun）報導，有不少文章指出，裸睡不但能夠增進身體健康，還能幫助減輕心理壓力。36歲的喬潔特（Georgette Culley）為了想親身體驗裸體是否真的有助身心健康，決定挑戰一周什麼都不穿。

喬潔特透過智慧手錶監測自己的心率，記錄下每天的身心狀況，藉此觀察裸體究竟對自己的身心有沒有幫助。她和兩個年幼的孩子住在一起，在這一周的時間裡她都盡可能把窗簾拉緊，以免嚇到鄰居。

平常她的靜止心率為每分鐘65次（正常心率為60到100次/分鐘），開始裸體挑戰後，早上睡醒她的靜止心率為55bpm，不過因為擔心「曝光」，有些時候她的心跳還是會飆高。

像是在這周需要去倒垃圾時，喬潔特就因為擔心被看到心跳一度飆到130bpm，大概是慢跑有點喘的心率。後來她到超市買東西，雖然有刻意罩上長大衣，但外面天氣很冷，加上心情緊張，她的心跳飆到140bpm，比她平常穿著衣服去超市購物還高出40bpm。在家做運動時，心跳也比穿著衣服進行相同活動還要高，證明裸體做相同的運動燃燒了更多卡路里。

喬潔特表示裸體生活一周讓她晚上睡得更好，她覺得自己的皮膚煥發光彩，壓力也減輕許多，甚至還提升自信心，讓她覺得自己很性感。

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