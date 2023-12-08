阿根廷新任右派總統 與馬斯克社群媒體上頻互動

阿根廷新當選總統米雷伊。(路透)

阿根廷新當選總統米雷伊團隊證實，米雷伊與科技大亨馬斯克 6日透過電話會談，馬斯克明年將有機會造訪阿根廷。雙方先前於社群上多次互動，6日為首度在電話交談。

馬斯克（Elon Musk）日前再次於社群媒體 轉發米雷伊（Javier Milei）談自由理念影片，米雷伊親自回覆：「馬斯克，我們需要談談。」

在馬斯克分享的影片中，米雷伊談到阿根廷的經濟困境，政府超支是通貨膨脹的根本原因，已經毀掉了無數國家。

米雷伊引用經濟學家傅利曼（Milton Friedman）的話，當把平等置於自由之前時，最終不會得到任何一個；若將自由置於平等之上，將會造福大家。強調在法律之前人人平等，若將平等擺在自由之前，社會福利式的平等只會造就國家毀滅。

米雷伊在社群媒體X（前身為Twitter，推特）詳述與電動車大廠特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX ）執行長馬斯克對話內容，尤其在自由理念和經濟方面。米雷伊感謝馬斯克為自由的理念挺身而出和支持他們，「馬斯克是世界一切自由的象徵」，並說馬斯克是英雄，做出許多對世界社會有益的建設。

米雷伊說，雖然馬斯克無法參加他的總統就職典禮，雙方將持續聯繫及努力，為明年馬斯克到訪阿根廷準備。

馬斯克對於米雷伊的讚賞不只一次，自從今年9月，米雷伊接受美國明星主播塔克卡爾森（Tucker Carlson）訪談後，馬斯克開始大力關注米雷伊，雙方社群上互動頻繁。在11月總統決選出爐時，馬斯克表示，米雷伊將為阿根廷帶來繁榮昌盛。

即將擔任阿根廷外交部長的蒙迪諾（Diana Mondino）透露，當選總統團隊正在努力，以便SpaceX的星鏈（Starlink）公司未來幾年能在阿根廷提供服務。