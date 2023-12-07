歐盟AI法案協商24小時仍難定案 可能排除開放原始碼模型

路透報導，根據一份外洩文件，歐盟人工智慧法案（AI Act）可能會排除對開放原始碼模型的監管。圖為ChatGPT的開發商OpenAI。（路透）

經過將近24小時馬拉松式協商，歐盟 具有里程碑意義的人工智慧法案（AI Act）7日仍無法拍板定案，因此決定周五（8日）再繼續討論。不過根據路透稍早看到的一份外洩的妥協提案，歐盟可能會排除對開放原始碼模型的監管。

截至當地周四上午，各國政府和議員仍在就有關AI治理的幾個關鍵問題爭論不休。歐盟一直在努力敲定歐盟執委會兩年前提出的規則草案細節，但一直難以跟上這項快速發展的技術。

根據周四上午在議員之間流傳的這份文件，AI Act不適用於免費和開放原始碼的授權許可，除非它們被視為高風險或使用目的遭到禁止。開放原始碼是指免費、開放地分享軟體程式碼，允許任何人為升級軟體或解決錯誤做出貢獻。

微軟支持的OpenAI，在創立時是一個開放原始碼非營利組織，後來共同創辦人奧特曼 （Sam Altman）在2019年轉向有限獲利（capped-profit）結構。

在開放原始碼AI領域營運的著名歐洲公司，包括法國的Mistral和德國的Aleph Alpha，這兩家公司之前都曾批評歐洲監管該技術的提議。