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立陶宛擬修法擴大禁止軍人赴不友善國家 中國在列

中央社倫敦5日專電
立陶宛國防部近日提案修法，擬擴大禁止軍職人員基於非公務目的前往「不友善國家地區」，新增國家包含中國。圖為立陶宛外長藍斯柏吉斯。(美聯社)
立陶宛國防部近日提案修法，擬擴大禁止軍職人員基於非公務目的前往「不友善國家地區」，新增國家包含中國。圖為立陶宛外長藍斯柏吉斯。(美聯社)

立陶宛國防部近日提案修法，擬擴大禁止軍職人員基於非公務目的前往「不友善國家地區」，新增國家包含中國。國防部表示，相關禁令是考量國家安全利益。

立陶宛國家廣播電視（LRT）等媒體報導，新法令預計可在明年1月生效，屆時軍職人員除非有公務需求，將不得前往明文列舉的「不友善國家地區」。

根據立陶宛國防部擬定的清單，「不友善國家地區」包括俄羅斯、遭俄羅斯於2014年兼併的烏克蘭克里米亞（Crimea）、白俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克、遭莫斯科實質控制的喬治亞阿布哈茲（Abkhazia）及南奧賽提亞（South-Ossetia）地區、同樣遭莫斯科在當地扶植勢力軍事控制的摩爾多瓦聶斯特河沿岸（Transnistria）地區，以及中國。

根據修法提案，政府部門有權訂定准予非公務訪問的個別例外情況，以及相關審查與許可核發程序。

今年7月，立陶宛外交部發布「印太戰略」，內容提到中國的對外政策日益具侵略性，且為達目的，中方不惜動用經濟、政治、外交及其他類型的多樣脅迫手段。中國對人權、以規則為基礎的國際秩序以及國際組織的態度，皆足以對自由開放的民主社會構成重大挑戰。

此外，立陶宛「印太戰略」指出，北京與莫斯科的關係日益熱絡，這增加中國與民主國家之間的緊張。

然而，在對中國構成的安全挑戰或威脅提高警戒的同時，立陶宛也試圖推進對中關係「正常化」。

立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）11月中旬表示，立、中雙方官員正協商推進兩國關係「正常化」。不過，他強調立陶宛的對台政策不變。

根據「印太戰略」，立陶宛尋求強化與台灣在科技、研究、產業、貿易、投資、觀光旅遊，以及國家韌性建構、民主推展等領域的實務合作。與台灣發展經濟關係既是立陶宛經濟多元化政策的一環，也是立陶宛戰略優先要務之一。

戰略並提到，一如向侵略烏克蘭的俄羅斯提供軍事支援，動用武力或脅迫手段以改變台灣海峽現狀也是立陶宛的「紅線」。

立陶宛2021年允許台灣設立以「台灣」為名的代表處，創歐盟國家首例，引發北京強烈不滿，對立陶宛在經貿、外交領域強力施壓，並將兩國外交關係降為「代辦」級，雙方各自召回大使。

關於立中雙邊關係「正常化」的具體協商內容，藍斯柏吉斯未曾透露細節，但曾在11月下旬提到，中方已減緩對立陶宛的經貿施壓，而立陶宛企業也認識到中國將經貿活動視為施壓工具。

藍斯柏吉斯指出，與中方協商重點之一是緩解、排除立陶宛面臨的壓力，這些壓力的內涵違背國際準則規範，而「台灣代表處相關議題不在與中方討論範圍內」。

立陶宛 白俄羅斯 國防部

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