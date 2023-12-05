我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冰箱放食物也看風水？重新安排位置減少食物浪費

海理社安金、紅藍卡改革政見獲共和黨金主認可

不滿政府與加泰獨派談判 西班牙右派民眾再上街頭

中央社馬德里5日專電
不滿左翼政府與加泰隆尼亞談判的西班牙民眾，第6度上街抗議。(歐新社)
不滿左翼政府與加泰隆尼亞談判的西班牙民眾，第6度上街抗議。(歐新社)

西班牙左翼執政黨「社會勞工黨」與加泰隆尼亞流亡領袖普伊格蒙特2日在日內瓦針對「特赦法案」進行談判，不滿的西國民眾在右翼反對黨「人民黨」號召下，第6度上街抗議。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）先前為籌組聯合政府、贏得連任，承諾特赦加泰隆尼亞分離主義政治犯，以換取尋求獨立的加泰隆尼亞地方政黨在總理人事案投下支持票。此舉造成右派人士極度不滿、反對加泰隆尼亞獨立的民眾怨氣沖天，在全國各地引發抗議活動。

桑傑士領導的左翼「社會勞工黨」（PSOE）與「全力為加泰隆尼亞黨」（Junts per Catalunya，簡稱Junts）領袖普伊格蒙特（Carles Puigdemont）2日在瑞士日內瓦會面，針對「特赦法案」進行首次談判。

普伊格蒙特是前加泰隆尼亞自治區政府主席，在2017年10月推動加泰隆尼亞獨立公投以爭取脫離西班牙，遭當時的西班牙右翼保守派政府革職，並與其他獨立運動領袖被西班牙司法部門以「煽動叛亂」等罪名判刑。為躲避牢獄之災，普伊格蒙特流亡比利時，現為歐洲議會議員。

根據西班牙「國家報」（El Pais）報導，這2個互不信任、彼此之間存在強大分歧的政黨各有謀略，「社會勞工黨」希望穩定聯合政府以維持政權，而「全力為加泰隆尼亞黨」期待實施特赦法案以赦免領袖普伊格蒙特。

兩黨為了第一次的「國際協商」，請來薩爾瓦多前外交官韋勒茲（Francisco Galindo Vélez）擔任調解員，負責監督、查核並且協調雙方談判內容。

現年68歲的韋勒茲，曾擔任薩爾瓦多駐法國與哥倫比亞大使，在2016年見證當時哥倫比亞政府和左派「哥倫比亞革命軍」（FARC）簽署停火協議過程，也曾擔任聯合國難民署（UNHCR）駐任多國的代表。

不滿左翼政府特赦加泰隆尼亞分離主義者的民眾，在右翼反對黨「人民黨」（PP）喊著「捍衛憲法」和「支持西班牙人人平等」口號的號召下，3日舉行了第6次大型抗議活動，當天約有8000人走上馬德里街頭示威遊行。

「人民黨」領袖費霍（Alberto Núñez Feijóo）在集會上對民眾表示，現任政府不遵守憲法，他不會接受桑傑士與獨立分子所舉行的「不透明」談判，因為「西班牙的尊嚴和民主不應被秘密談判出賣」。

費霍說，「桑傑士讓一名薩爾瓦多公民來決定西班牙的未來，是種恥辱。」他並表示，他將會代表西班牙，動員民眾舉行更多抗議行動。

加泰隆尼亞 勞工 司法部

上一則

英國執政黨選情告急 宣布限制移民措施圖翻轉選戰

下一則

立陶宛擬修法擴大禁止軍人赴不友善國家 中國在列

延伸閱讀

未戴右派帽子的小右派(上)

未戴右派帽子的小右派(上)
西班牙「男女合監」 為獄友重返社會做準備

西班牙「男女合監」 為獄友重返社會做準備
噴點炸雞味？西班牙肯德基推「炸雞香水」限量2.5萬瓶

噴點炸雞味？西班牙肯德基推「炸雞香水」限量2.5萬瓶
墨西哥3名遭綁架記者 當局展開搜查後獲釋

墨西哥3名遭綁架記者 當局展開搜查後獲釋

熱門新聞

(截自TikTok)

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

2023-12-04 16:26
俄羅斯總統普亭(左)與烏克蘭總統澤倫斯基(右)。(美聯社)

「早已沒有退路」 烏克蘭為何不願與俄羅斯和談？

2023-11-29 15:37
前國務卿季辛吉29日在康乃狄克州自家去世，享嵩壽100歲。(路透)

季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統

2023-11-29 21:09
俄羅斯近日發生29歲女子瓦萊利亞從土耳其搭機返國時，涉嫌對坐在旁邊的陌生男子強迫進行口交，隨後在莫斯科遭警方逮捕，但她受訪時表示不後悔。照片翻攝：Telegram / Baza

俄女搭機對鄰座男客強行口交 警方把人押走全機鼓掌

2023-11-29 12:39
魚翻肚通常代表命不久矣，但一段來自深海的影片顯示，有種特別的鮟鱇魚一生都是翻肚游泳，用「釣竿」捕食其他海生物過活。（取材自日本海洋研究開發機構）

深海鮟鱇魚翻肚游 躺著用「釣竿」釣魷魚

2023-11-29 01:00
北韓領導人金正恩(圖右)與女兒金主愛(圖左)。(Getty Images)

金正恩女兒獲封「新星女將軍」 分析：疑健康出狀況將接班

2023-11-29 03:16

超人氣

更多 >
4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰
住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議
逃避習治理… 中國「走線人」大增 他喊：在美才活得像人

逃避習治理… 中國「走線人」大增 他喊：在美才活得像人
仇亞？華人留學生走洛杉磯街頭 慘遭子彈「爆頭」

仇亞？華人留學生走洛杉磯街頭 慘遭子彈「爆頭」
上市僅3周 爾灣三屍凶宅 195萬現金成交 買家超神秘

上市僅3周 爾灣三屍凶宅 195萬現金成交 買家超神秘