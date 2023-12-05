不滿政府與加泰獨派談判 西班牙右派民眾再上街頭

不滿左翼政府與加泰隆尼亞談判的西班牙民眾，第6度上街抗議。(歐新社)

西班牙左翼執政黨「社會勞工 黨」與加泰隆尼亞 流亡領袖普伊格蒙特2日在日內瓦針對「特赦法案」進行談判，不滿的西國民眾在右翼反對黨「人民黨」號召下，第6度上街抗議。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）先前為籌組聯合政府、贏得連任，承諾特赦加泰隆尼亞分離主義政治犯，以換取尋求獨立的加泰隆尼亞地方政黨在總理人事案投下支持票。此舉造成右派人士極度不滿、反對加泰隆尼亞獨立的民眾怨氣沖天，在全國各地引發抗議活動。

桑傑士領導的左翼「社會勞工黨」（PSOE）與「全力為加泰隆尼亞黨」（Junts per Catalunya，簡稱Junts）領袖普伊格蒙特（Carles Puigdemont）2日在瑞士日內瓦會面，針對「特赦法案」進行首次談判。

普伊格蒙特是前加泰隆尼亞自治區政府主席，在2017年10月推動加泰隆尼亞獨立公投以爭取脫離西班牙，遭當時的西班牙右翼保守派政府革職，並與其他獨立運動領袖被西班牙司法部 門以「煽動叛亂」等罪名判刑。為躲避牢獄之災，普伊格蒙特流亡比利時，現為歐洲議會議員。

根據西班牙「國家報」（El Pais）報導，這2個互不信任、彼此之間存在強大分歧的政黨各有謀略，「社會勞工黨」希望穩定聯合政府以維持政權，而「全力為加泰隆尼亞黨」期待實施特赦法案以赦免領袖普伊格蒙特。

兩黨為了第一次的「國際協商」，請來薩爾瓦多前外交官韋勒茲（Francisco Galindo Vélez）擔任調解員，負責監督、查核並且協調雙方談判內容。

現年68歲的韋勒茲，曾擔任薩爾瓦多駐法國與哥倫比亞大使，在2016年見證當時哥倫比亞政府和左派「哥倫比亞革命軍」（FARC）簽署停火協議過程，也曾擔任聯合國難民署（UNHCR）駐任多國的代表。

不滿左翼政府特赦加泰隆尼亞分離主義者的民眾，在右翼反對黨「人民黨」（PP）喊著「捍衛憲法」和「支持西班牙人人平等」口號的號召下，3日舉行了第6次大型抗議活動，當天約有8000人走上馬德里街頭示威遊行。

「人民黨」領袖費霍（Alberto Núñez Feijóo）在集會上對民眾表示，現任政府不遵守憲法，他不會接受桑傑士與獨立分子所舉行的「不透明」談判，因為「西班牙的尊嚴和民主不應被秘密談判出賣」。

費霍說，「桑傑士讓一名薩爾瓦多公民來決定西班牙的未來，是種恥辱。」他並表示，他將會代表西班牙，動員民眾舉行更多抗議行動。