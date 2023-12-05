COP28／數據：亞洲發電更乾淨了 但依然仰賴煤炭

數據顯示，亞洲從2015年來提高乾淨能源發電的速度，已比歐洲和北美還快，但仍依賴煤炭，削減化石燃料發電占比的速度較慢。(路透)

數據顯示，亞洲從2015年來提高乾淨能源發電的速度，已比歐洲和北美還快，但仍依賴煤炭，削減化石燃料發電占比的速度較慢，因而持續抗拒西方國家想掐斷煤炭融資 的行動。

各界廣泛同意，提高風能和太陽能等乾淨電力，是抑制碳排放並對抗氣候變遷的核心，118國政府在上周末的聯國氣候峰會承諾2030年前提高全球再生能源容量兩倍，但這項承諾也搭配抑制使用化石燃料，視化石燃料為滿足電力需求所需的中國大陸和印度 ，並未支持。

不過，路透分析能源智庫Ember的數據後發現，即便還在使用煤炭、融資成本較高、取得資金的管道也較少，亞洲在2015年巴黎氣候協定簽署以來，對抗氣候變遷的一些關鍵指標進展都比歐洲及北美還快。

亞洲加速採用再生能源發電

分析顯示，亞洲2015~2022年提高水力與核能等乾淨電力的占比約8個百分點至32%，相較下，歐洲的乾淨能源發電占比同期增加逾4個百分點至55%，北美則攀升逾6個百分點到46%。

亞洲同期減少化石燃料發電占比8個百分點至68%，天然氣 和煤炭的減用量也多於歐洲與北美。歐洲同期對化石燃料電力的依賴下滑4個百分點，北美下降6個百分點。

國際太陽能聯盟（ISA）民間部門專家陸特（Hogeveen Rutter）指出，這項數據顯示西方擴大再生能源與貯存的速度還不夠快，美國與歐洲的再生能源與貯存計畫批准延宕、及電網互聯，都阻礙西方乾淨能源使用的成長。

然而，人口占全球一半的亞洲，發電碳排量約占全球60%（包含生產出口到西方的產品和服務用電），中國大陸和印度也繼續興建新的煤炭發電廠，以滿足快速成長的電力需求，意味著亞洲發電碳排量將持續增加。只是亞洲各國也以全球最富裕國家人均碳排量更高、且上世紀未減少使用化石燃料為由，主張富裕國家應幫助較貧窮國家減少碳排放。

陸特說，擁有融資管道的亞洲國家進展速度一直都快得多，其他亞洲國家需要讓步的協助才能趕上，顯示需要西方優惠條件的資金，協助擺脫煤炭。分析師指出，印尼淘汰煤炭的進度受到資金短缺與再生能源電費高昂的阻礙，中國大陸則已因能取得資金，快速擴張綠色能源。

西方著眼煤炭融資

一些西方國家著眼抑制煤炭融資，稱之為氣候目標的「頭號威脅」。不過，亞洲已縮減煤炭發電占比，雖然速度比歐洲和北美慢。

然而，歐洲和北美已擴大使用常被稱為過渡燃料的天然氣，以填補煤炭發電量的下滑，亞洲的天然氣發電占比則萎縮。歐洲2015~2022年的天然氣發電占比提高3個百分點至26%，北美增加6個百分點到36%，這兩個地區核能發電占比下滑，也已拖慢減排進展，但核能發電比率仍遠高於亞洲。

全球第二大煤炭使用國印度，已主張應逐步減少使用所有化石燃料，而非只挑煤炭，打算反對禁止民間提供煤炭融資的計畫，並呼籲富裕國家褲大投資貯存裝置以支持再生能源。