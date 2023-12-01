我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院首位女性大法官歐康納去世 享壽93歲

多州華人無證種大麻激增 遭爆中國黑幫經營

損失基金能助島國？友邦嘆：氣候損失至少40億美金

特派記者林奐成／杜拜採訪即時報導
長期援助友邦的台灣「財團法人國際合作發展基金會」，在本屆峰會會場協助帛琉打造國家館，並在昨舉辦論壇，探討太平洋島國的氣候行動。(特派記者林奐成／攝影)
長期援助友邦的台灣「財團法人國際合作發展基金會」，在本屆峰會會場協助帛琉打造國家館，並在昨舉辦論壇，探討太平洋島國的氣候行動。(特派記者林奐成／攝影)

正在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28），多個已開發國家共同承諾，要投入超過4.2億美元至「損失與損害基金」，協助開發中國家應對氣候變遷帶來的災難。本報記者在現場訪問島嶼國家部長，了解他們的心聲。

對於昨剛通過的「損失與損害基金」協議，吐瓦魯財政部長帕紐（Seve Paeniu）表示，這個機制經過多年談判才成功，他建議，台灣可考慮參與「損失與損害基金」的貢獻行列，以向聯合國證明自己可做出貢獻，增加國際社會能見度。

帕紐指出，初步估算該國的氣候損失高達40億至50億美金，小島國家遭受最大的損失與損害，來自於海平面上升造成的土地流失，而政府必須做出調適，去彌補土地的損失。

長期援助友邦的台灣「財團法人國際合作發展基金會」，在本屆峰會會場協助帛琉打造國家館，並在昨舉辦論壇，探討太平洋島國的氣候行動，參與國家包括來自帛琉、吐瓦魯和諾魯共和國的部長。他們共同感謝國合會，協助在當地建構基礎建設和糧食安全，對抗氣候變遷。

友邦帛琉的農漁業與環境部長維克多（Steven Victor）說，開發中國家深受氣候變遷衝擊，海平面不斷上升，幾公尺的上升就會造成居民迫遷，單一社區就有30戶家庭必須搬離家園，因此人數可能達到數百人。帛琉共和國位於西太平洋，全國有超過300座島嶼，人口約2萬人。

維克多說，由於貧窮島國的資源不足，「我們很難記錄下所有的氣候損失與損害，但是我們知道它確實發生，海平面上升已造成大範圍的海岸線侵蝕，溫度持續升高，持續奪走更多人命」，也危害帛琉的糧食安全。帛琉是島國，所以非常仰賴本地農業，這是氣候變遷最大的衝擊之一。

「為了協助適應氣候變遷，我們必須建構更好的基礎建設，而這需要數百萬美元，但我們沒有辦法生出這筆錢」，維克多無奈地說。目前美國、英國、歐盟和阿拉伯聯合大公國等國家，都已提出注入資金的承諾，但維克多認為還不足夠彌補島國的損失。

身兼峰會談判代表的維克多強調，透過這一段時間的「損失與損害基金」談判，他肯定地說，「帛琉被視為可取得損失基金的合格國家」，但目前各國尚未協商出一個明確的機制，去篩選能夠最優先取得資金的國家。他希望，這屆大會可以就此達成明確協議。

友邦帛琉的農漁業與環境部長維克多（Steven Victor）說，開發中國家深受...
友邦帛琉的農漁業與環境部長維克多（Steven Victor）說，開發中國家深受氣候變遷衝擊，海平面不斷上升，幾公尺的上升就會造成居民迫遷。(特派記者林奐成／攝影)
吐瓦魯財政部長帕紐（Seve Paeniu）表示，這個機制經過多年談判才成功，他...
吐瓦魯財政部長帕紐（Seve Paeniu）表示，這個機制經過多年談判才成功，他建議，台灣可考慮參與「損失與損害基金」的貢獻行列，以向聯合國證明自己可做出貢獻。(特派記者林奐成／攝影)

氣候變遷 聯合國 財政部

上一則

COP28協議草案納逐步減少或淘汰化石燃料 料掀激辯

下一則

紐西蘭出現識字危機 全國學校將禁用手機

延伸閱讀

聯國援巴紀念會 習推「兩國方案」盡早實現巴人建國權

聯國援巴紀念會 習推「兩國方案」盡早實現巴人建國權
COP28直擊／聚焦2030減碳目標 聯合國示警：須減排42％

COP28直擊／聚焦2030減碳目標 聯合國示警：須減排42％
COP28揭幕 聯合國：化石燃料終須淘汰

COP28揭幕 聯合國：化石燃料終須淘汰
紐時交易錄峰會／蔡英文：中國面臨內部挑戰 不是考慮犯台時機

紐時交易錄峰會／蔡英文：中國面臨內部挑戰 不是考慮犯台時機

熱門新聞

前國務卿季辛吉29日在康乃狄克州自家去世，享嵩壽100歲。(路透)

季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統

2023-11-29 21:09
俄羅斯總統普亭(左)與烏克蘭總統澤倫斯基(右)。(美聯社)

「早已沒有退路」 烏克蘭為何不願與俄羅斯和談？

2023-11-29 15:37
泰國東北部呵叻（Korat）25日一場婚禮爆出恐怖血案，29歲新郎突然大肆開槍，死者包括新娘、岳母等人。 （示意圖／ingimage）

泰國婚禮爆駭人血案 新郎掃射新娘、岳母再自轟 釀5死1傷

2023-11-27 19:53
南韓2名女公務員疑似兼差擔任情色直播主，其中1人還在辦公室開直播「解放春光」。圖／取自韓網論壇、ingimage（示意圖）

辦公室也淪陷？女公務員上班脫衣直播「情色放送」 高層震怒慘了

2023-11-25 04:12
俄羅斯近日發生29歲女子瓦萊利亞從土耳其搭機返國時，涉嫌對坐在旁邊的陌生男子強迫進行口交，隨後在莫斯科遭警方逮捕，但她受訪時表示不後悔。照片翻攝：Telegram / Baza

俄女搭機對鄰座男客強行口交 警方把人押走全機鼓掌

2023-11-29 12:39
魚翻肚通常代表命不久矣，但一段來自深海的影片顯示，有種特別的鮟鱇魚一生都是翻肚游泳，用「釣竿」捕食其他海生物過活。（取材自日本海洋研究開發機構）

深海鮟鱇魚翻肚游 躺著用「釣竿」釣魷魚

2023-11-29 01:00

超人氣

更多 >
華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷
12月鹹魚翻身「3星座」順利告別霉運 滿載喜事迎2024

12月鹹魚翻身「3星座」順利告別霉運 滿載喜事迎2024
我退休了 何時可停止付稅？

我退休了 何時可停止付稅？
「比卡車更好的卡車」特斯拉Cybertruck交車 起跳價約6.1萬元

「比卡車更好的卡車」特斯拉Cybertruck交車 起跳價約6.1萬元
馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒

馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒