損失基金能助島國？友邦嘆：氣候損失至少40億美金

長期援助友邦的台灣「財團法人國際合作發展基金會」，在本屆峰會會場協助帛琉打造國家館，並在昨舉辦論壇，探討太平洋島國的氣候行動。(特派記者林奐成／攝影)

正在杜拜舉行的聯合國 氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28），多個已開發國家共同承諾，要投入超過4.2億美元至「損失與損害基金」，協助開發中國家應對氣候變遷 帶來的災難。本報記者在現場訪問島嶼國家部長，了解他們的心聲。

對於昨剛通過的「損失與損害基金」協議，吐瓦魯財政部 長帕紐（Seve Paeniu）表示，這個機制經過多年談判才成功，他建議，台灣可考慮參與「損失與損害基金」的貢獻行列，以向聯合國證明自己可做出貢獻，增加國際社會能見度。

帕紐指出，初步估算該國的氣候損失高達40億至50億美金，小島國家遭受最大的損失與損害，來自於海平面上升造成的土地流失，而政府必須做出調適，去彌補土地的損失。

長期援助友邦的台灣「財團法人國際合作發展基金會」，在本屆峰會會場協助帛琉打造國家館，並在昨舉辦論壇，探討太平洋島國的氣候行動，參與國家包括來自帛琉、吐瓦魯和諾魯共和國的部長。他們共同感謝國合會，協助在當地建構基礎建設和糧食安全，對抗氣候變遷。

友邦帛琉的農漁業與環境部長維克多（Steven Victor）說，開發中國家深受氣候變遷衝擊，海平面不斷上升，幾公尺的上升就會造成居民迫遷，單一社區就有30戶家庭必須搬離家園，因此人數可能達到數百人。帛琉共和國位於西太平洋，全國有超過300座島嶼，人口約2萬人。

維克多說，由於貧窮島國的資源不足，「我們很難記錄下所有的氣候損失與損害，但是我們知道它確實發生，海平面上升已造成大範圍的海岸線侵蝕，溫度持續升高，持續奪走更多人命」，也危害帛琉的糧食安全。帛琉是島國，所以非常仰賴本地農業，這是氣候變遷最大的衝擊之一。

「為了協助適應氣候變遷，我們必須建構更好的基礎建設，而這需要數百萬美元，但我們沒有辦法生出這筆錢」，維克多無奈地說。目前美國、英國、歐盟和阿拉伯聯合大公國等國家，都已提出注入資金的承諾，但維克多認為還不足夠彌補島國的損失。