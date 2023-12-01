我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FBI提醒：遇電信詐騙 48小時內報案7成機率可追回金錢

最新／停火協議到期 以軍宣布對哈瑪斯重新開戰

中國讓開？印度未來幾年有望引領亞洲成長

編譯簡國帆／綜合外電
史坦普全球公司表示，隨著中國經濟減速，印度經濟未來三年將強勢成長，引領亞太擴張。（路透）
史坦普全球公司表示，隨著中國經濟減速，印度經濟未來三年將強勢成長，引領亞太擴張。（路透）

史坦普全球公司（S&P Global）表示，隨著中國經濟減速，未來幾年的亞太主要成長引擎將轉向南亞與東南亞印度經濟未來三年將強勢成長，引領亞太擴張。巴克萊銀行、花旗集團和星展銀行等業者也都已上調印度全年經濟成長率預測。

在印度公布上季國內生產毛額（GDP）成長7.6%，高於市場預期後，史坦普全球上調印度在明年3月止的今年度經濟成長率預測至6.4%，高於之前預估的6%，歸因於印度國內消費增加，明年度則預料成長6.5%，後年度將成長7%。

花旗集團也以投資活動升溫為由，上修印度今年度經濟成長率預測0.5個百分點至6.7%，巴克萊上調0.4個百分點至6.7%，星展銀行從6.4%調高到6.8%。

除了上季GDP成長報喜，印度11月製造業活動相對強勁，史坦普全球製造業採購經理人指數（PMI）升至56，傲視其他亞洲經濟體。印度政府正支出數十億美元升級基建，並提供補貼給想在印度設廠的企業。

史坦普全球公司指出，印尼、馬來西亞和菲律賓等其他新興市場，今明兩年GDP成長也因內需強勁而看好。相較下，史坦普全球也上調中國今年成長率預測0.6個百分點至5.4%，明年預估值也從4.4%提高到4.6%，原因是北京當局加碼刺激經濟，但也警告不動產業動盪將持續威脅經濟。

史坦普全球公司在看好亞太成長前景之餘，卻也以中東緊張可能引發能源震撼、美國經濟軟著陸等風險為由，調降中國以外的亞太地區明年成長率預測，由4.4%降至4.2%。

印度 東南亞 北京

上一則

俄羅斯被爆囤積大量飛彈準備轟電網、轟能源 烏恐黑又冷

下一則

向以色列出口戰機零件 荷蘭政府遭控犯下戰爭罪

延伸閱讀

史坦普：中國房地產即將觸底

史坦普：中國房地產即將觸底
美股最錢線/小摩獨排眾議 看空明年史指

美股最錢線/小摩獨排眾議 看空明年史指
偏好定存勝過股票？ 分析師勸再想想：承擔風險可能會有回報

偏好定存勝過股票？ 分析師勸再想想：承擔風險可能會有回報
錯估今年走勢後 華爾街對明年美股預測繼續扮演多頭

錯估今年走勢後 華爾街對明年美股預測繼續扮演多頭

熱門新聞

前國務卿季辛吉29日在康乃狄克州自家去世，享嵩壽100歲。(路透)

季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統

2023-11-29 21:09
俄羅斯總統普亭(左)與烏克蘭總統澤倫斯基(右)。(美聯社)

「早已沒有退路」 烏克蘭為何不願與俄羅斯和談？

2023-11-29 15:37
泰國東北部呵叻（Korat）25日一場婚禮爆出恐怖血案，29歲新郎突然大肆開槍，死者包括新娘、岳母等人。 （示意圖／ingimage）

泰國婚禮爆駭人血案 新郎掃射新娘、岳母再自轟 釀5死1傷

2023-11-27 19:53
南韓2名女公務員疑似兼差擔任情色直播主，其中1人還在辦公室開直播「解放春光」。圖／取自韓網論壇、ingimage（示意圖）

辦公室也淪陷？女公務員上班脫衣直播「情色放送」 高層震怒慘了

2023-11-25 04:12
三名俄羅斯聯邦安全局探員在烏克蘭被俄軍占領的梅利托波爾地區叫外送，結果慘遭毒殺。（Getty Images）

俄聯邦安全局探員在烏克蘭叫外送「慘遭下老鼠藥」3人中毒身亡

2023-11-24 14:52
烏克蘭總統澤倫斯基（右）日前舉行會議，與德國國防部長佩斯托瑞斯於會中談話。（美聯社）

風向變了 2大原因讓烏克蘭湧「停火談判」呼聲

2023-11-24 01:29

超人氣

更多 >
她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西
華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷
全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號

全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號
輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床
紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷