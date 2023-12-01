中國讓開？印度未來幾年有望引領亞洲成長

史坦普全球公司表示，隨著中國經濟減速，印度經濟未來三年將強勢成長，引領亞太擴張。（路透）

史坦普全球公司（S&P Global）表示，隨著中國經濟減速，未來幾年的亞太主要成長引擎將轉向南亞與東南亞 ，印度 經濟未來三年將強勢成長，引領亞太擴張。巴克萊銀行、花旗集團和星展銀行等業者也都已上調印度全年經濟成長率預測。

在印度公布上季國內生產毛額（GDP）成長7.6%，高於市場預期後，史坦普全球上調印度在明年3月止的今年度經濟成長率預測至6.4%，高於之前預估的6%，歸因於印度國內消費增加，明年度則預料成長6.5%，後年度將成長7%。

花旗集團也以投資活動升溫為由，上修印度今年度經濟成長率預測0.5個百分點至6.7%，巴克萊上調0.4個百分點至6.7%，星展銀行從6.4%調高到6.8%。

除了上季GDP成長報喜，印度11月製造業活動相對強勁，史坦普全球製造業採購經理人指數（PMI）升至56，傲視其他亞洲經濟體。印度政府正支出數十億美元升級基建，並提供補貼給想在印度設廠的企業。

史坦普全球公司指出，印尼、馬來西亞和菲律賓等其他新興市場，今明兩年GDP成長也因內需強勁而看好。相較下，史坦普全球也上調中國今年成長率預測0.6個百分點至5.4%，明年預估值也從4.4%提高到4.6%，原因是北京 當局加碼刺激經濟，但也警告不動產業動盪將持續威脅經濟。

史坦普全球公司在看好亞太成長前景之餘，卻也以中東緊張可能引發能源震撼、美國經濟軟著陸等風險為由，調降中國以外的亞太地區明年成長率預測，由4.4%降至4.2%。