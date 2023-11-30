2025大阪世博倒數500天 東京鐵塔、晴空塔點燈慶祝

東京晴空塔已經開始為大阪關西世博造勢宣傳。(路透)

2025年大阪關西世界博覽會今天正式邁入倒數500天，超級早鳥票等各式票券開始販售，東京鐵塔和東京晴空塔特別點起以世博會形象顏色藍、紅、白三色為基調的燈光慶祝。

倒數500日紀念活動下午在東京舉辦，經濟產業大臣西村康稔出席活動表示，面對會場建築費用成本節節高升、海外展館建設進度遲緩等挑戰，政府會進行徹底管理，希望能吸引眾多海外訪客前來，打造一個能夠體驗未來、帶來希望的世博會。

日本 為2025年大阪關西世博會設定的主題為「為世間生靈謀劃未來社會」，場地在大阪灣海濱的人工島「夢洲」，舉辦時間為2025年的4月13日到10月13日，共184天，可望吸引約2800萬人次到場參與，帶來2兆日幣（約135億美元）的經濟效益。

日本首相岸田文雄 以影像致詞表示，為了使世博取得成功，政府將與相關地方政府和企業一同努力，做好各種準備。日本國際博覽會協會會長十倉雅和致詞時表示，「儘管仍存在許多問題，但將一一解決」。

大阪關西世博會的超級早鳥票從今天起開始販售。其中「一日券」的超級早鳥票可以在世博會開幕後任意挑一天入場，成人票售價6000日幣，相較於世博會開始後的7500日幣等於打了8折，販售期限到明年10月6日為止。主辦單位建議希望在特定日期入園的民眾，像是生日或是紀念日等，可以購買這種票券。

若是購買早鳥票，部分限定入場的世博場館可以提前6個月預約，以2025年開幕日4月13日為例，想在這一天進入特定場館的遊客，自2024年10月13日起就可以預約。

此外，這次世博會全部採用電子票券，因此不用擔心提早買票會搞丟紙本票。

主辦單位也推薦可以在2025年4月13日至26日開幕期間擇一天入場的「開幕券」，除了售價4000日幣是所有票種中最便宜的之外，也可以最早進入世博會參觀。

根據過去數據統計，世博會開幕時的參觀人潮最少，之後因為口耳相傳，會吸引愈來愈多人前來參觀，也就更加擁擠，因此為了好的參觀體驗，建議趁早前來。

至於不限次數的通行證方面，「全期間通行證」可以從2025年4月13日至10月3日期間不限次數入場，售價3萬日幣，以成人票一日券7500日幣來計算，相當於只要來4次就回本。