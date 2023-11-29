COP28主辦國敞門歡迎 遊說團體和石油公司都參加

29日一名男子走過杜拜聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議(COP28)標識前。歐新社

聯合國 氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）主席賈比爾（Sultan Al Jaber）在杜拜舉行的氣候峰會登場前表示：「各種意見都歡迎，各種看法都需要。」

同時也是阿布達比國家石油 公司（Abu Dhabi National Oil Company）執行長的賈比爾開門歡迎的對象，也包括遊說團體和大型石油公司，明天開始氣候會談磋商時，當中有些人甚至是國家代表團的成員。

以下是法新社彙整遊說團體和大型石油公司代表同時也是會談代表衍生的問題。

●COP是否容許遊說團體參加

聯合國表示，「領袖、專家，以及有影響力的人士」齊聚聯合國氣候變化綱要公約締約方會議的「藍區」，也就是會談進行地點，但未提及遊說團體。

不過，遊說人士可以藉由加入國家代表團，抑或參加由非政府組織或專業團體的2000觀察團體之一，以取得參加的資格。

智庫影響地圖（InfluenceMap）專案經理霍德（Faye Holder）告訴法新社，「人們想到遊說，想到的是公司或他們的代表和決策者舉行的閉門會議。當然會有很多那樣的情況。」

但也可以有諸如社群媒體貼文、廣告、贊助，或利用商業組織或團體等看似草根性團體的偽組織。

事實上，氣候會談缺乏利益衝突方面的明確規範遭人詬病已久。

根據英國廣播公司（BBC）取得的外洩資料，阿拉伯聯合大公國利用主辦COP28之便，和其他政府討論化石燃料交易。對此，COP28駁斥報導「不準確」。

直到今年以前，聯合國都沒有要求代表揭露他們與他們代表的組織或他們的雇主的關係，這使得找出遊說者極其困難。

約莫65名美國國會和歐洲議會議員致函聯合國，表達他們「對現行規定允許民間部門汙染者動用不當影響力的情況感到深切疑慮」。

聯合國委託高階專家進行的報告呼籲「非國家行為者公開揭露他們和商業團體的從屬關係，並說他們不得「直接或間接從事破壞政府宏大氣候政策的遊說行為」。

● COP28遊說團體將創紀錄

根據環保監督機構「全球見證」（Global Witness）檢視參加代表的履歷發現，上屆在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約締約方會議，創下遊說者人數創新高的紀錄，636名正式的代表任職於化石燃料公司。

全球見證告訴法新社，這次在杜拜舉行的COP28將再度刷新紀錄。

傘形集團「踢出大型汙染者」（Kick Big Polluters Out）表示，過去20年來，至少有7200名為化石燃料組織工作的遊說者，獲准參加氣候會談。

他們指出，這只是冰山一角，還有很多人沒被發現。

這個非政府組織表示，有時遊說者甚至比易受氣候變遷影響國家和非政府組織代表的人數還多。

不少國家石油天然氣 公司也是其國家代表團的成員。

COP28對民間部門開大門，石油和天然氣業者及其他汙染產業也正式獲邀，參加的代表人數將破紀錄達7萬人。

諷刺的是，根據專家表示，這次氣候會談化石燃料生產商的參與被那麼公開談論可能是頭一遭。COP28主席賈比爾本週告訴法新社：「大家都要承擔責任。」

部分非政府組織呼籲杯葛氣候會談，其他人士則希望藉由大量出席來對抗遊說團體。

● 遊說團體如何影響氣候會談

石油天然氣公司對聯合國氣候變化綱要公約締約方會議影響最顯著的例子之一，就是2015年的巴黎氣候協定（Paris Agreement）。巴黎協定第6條的碳信用額度交易機制即為油氣業者尋求多年的結果。

殼牌（Shell）首席氣候顧問洪恩（David Hone）坦承，他們花了4年的時間，推動將這類交易納入巴黎協定。

他2018年在國際排放交易協會（IETA）主辦的會議上說：「第6條的誕生，我們也有部分功勞。」IETA是一個由石油業者成立的遊說團體，這次將派出數十名代表參加COP28。

智庫影響地圖專案經理霍德說，這次在杜拜舉行的氣候會談，遊說團體恐再次對協議的措辭「及其含義」發揮強大的影響力，特別是誇大碳捕捉、綠氫和「低碳氣體」等為可能的解決方案。

她說，最大的問題將圍繞在「逐步淘汰化石燃料」這個辭，以及這個辭是否會被改為逐步淘汰「缺乏碳捕捉的化石燃料」，「這個有點狡獪的辭，會產生很大的影響，會給石油產業更多的彈性空間。