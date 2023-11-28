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烏克蘭情報總局長妻子遭投毒 發言人：食物被摻重金屬

編譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫(圖右)的愛妻瑪莉安娜(圖左)遭不明人士投毒。（路透）
烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫(圖右)的愛妻瑪莉安娜(圖左)遭不明人士投毒。（路透）

烏克蘭國防部情報總局發言人28日表示，局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）的妻子瑪莉安娜（Marianna Budanova）遭不明人士投毒後緊急送院治療，目前正在康復中，顯然吃下含有「重金屬」的食物。

衛報引述烏克蘭媒體Babel的報導內容指，瑪莉安娜因為長時間感覺身體不適，所以被送醫治療，結果被醫生發現瑪莉安娜是遭人投毒，一名消息人士指，遭投放的毒物是「日常生活與軍事行動中都難以接觸到」的重金屬。

瑪莉安娜遭投毒的消息傳出後，情報總局的發言人尤索夫（Andriy Yusov）於28日證實此事，但尤索夫未透露這起事件是在何時或何處發生，也未提及是誰投的毒。

烏克蘭真理報報導，瑪莉安娜復原進展順利，一名消息人士說，她現在狀況好多了，已經接受第一階段治療。並補充說，瑪莉安娜身材嬌小、體重輕，所有很快就出現症狀，更稱目前也有多名情報官員出現輕微中毒的症狀。

此外烏克蘭情報總局未提供更多有關細節，瑪莉安娜是一名心理學家，也是基輔市長克里琴科（Vitali Klitschko）的助手，據信與丈夫布達諾夫住在戒備森嚴的總部裡。

布達諾夫2020年8月起就任情報總局局長，在2022年2月俄羅斯發動軍事行動後，布達諾夫就在這場戰役中表現突出，負責一系列成功的軍事特種行動，多次深入俄羅斯境內，光是在2023年，針對布達諾夫的暗殺行動已經超過10次。

布達諾夫在8月演說時表示，出於安全原因，他一直與妻子待在一起。如果中毒事件屬實，將構成嚴重的安全漏洞，也是自去年俄羅斯全面入侵以來，最備受關注的一起試圖謀殺烏克蘭領袖家人的事件。

烏克蘭 俄羅斯 安全漏洞

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