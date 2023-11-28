印度隧道坍塌事件 41工人受困17天全數獲救

印度北部隧道坍塌意外造成41名工人受困，經過長達17天的等待，今晚終於全數獲救。（Getty Images）

印度 北部隧道坍塌意外造成41名工人受困，經過長達17天的等待，今晚終於全數獲救。

印度北阿坎德省（Uttarakhand）烏塔卡西縣（Uttarkashi）一條修建中的隧道，12日發生坍塌意外，41名工人受困，起初僅能透過一條水管取得氧氣、乾糧以及藥物，救援隊伍數日後成功插入較大的圓管，為工人提供熱食。

救援工作因土質因素屢屢受挫，鑽土機械經過多次維修與更換，終於成功置入直徑8公尺、長約60公尺的逃生通道，昨起由24名傳統礦工接力，以人工挖「鼠洞」（rat-hole）技法，清除了最後5公尺的碎石。

印度時間晚間8時，首批5人獲救，救護車將他們送往鄰近的醫院，接受體檢及照護，大約30分鐘後，其餘工人都順利脫困，北阿坎德省（Uttarakhand）省長達米（Pushkar Singh Dhami）在社群平台X宣布了這項好消息。

根據全國救災管理署（NDMA）的說法，工人們的健康狀況大致良好，昨天甚至還在隧道裏打板球。

救援完成後，印度政府將開始調查隧道坍塌原因，追究建築公司的責任。

「今日印度」（India Today）電視台日前引述印度地質學家拉曾德蘭（C.P. Rajendran）報導，隧道地處喜馬拉雅山 脈主中央斷層（MCT）附近，1803年曾發生規模7.8地震 ，且岩石本身脆弱易碎，施工風險高。

此外，有專家注意到，隧道工地未依安全規定建造逃生通道。

坍塌發生的前幾天，工程人員為了推進隧道工程而拆除一座印度廟，印度當地村民認為此舉觸怒天神，於23日聯同受困工人家屬，共同在隧道外搭建了一座小廟，並舉行祈福儀式。

這條興建中的隧道全長4.5公里，是連接印度教4大聖地的「四聖地公路」（Char Dham Highway）的一部分。