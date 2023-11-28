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巴黎市長退出X平台 批「臭水溝」煽動假訊息、仇恨言論

編譯盧思綸／即時報導
法國巴黎市長伊達戈狠批社群平台X儼然是「世上的超巨大臭水溝」，集假訊息、反猶太和種族歧視等仇恨言論於一身，並宣布全面退出該社群。(美聯社)
法國巴黎市長伊達戈狠批社群平台X儼然是「世上的超巨大臭水溝」，集假訊息、反猶太和種族歧視等仇恨言論於一身，並宣布全面退出該社群。(美聯社)

紐約時報報導，法國巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）狠批社群平台X儼然是「世上的超巨大臭水溝」，集假訊息、反猶太和種族歧視等仇恨言論於一身，並宣布全面退出該社群。

伊達戈批評X儼然是「摧毀民主政體的工具」，雖然沒有點名馬斯克，卻直言「這個平台和它的老闆故意煽動衝突和緊張局勢。」

本月15日，馬斯克在X贊同一篇反猶陰謀論貼文，該文聲稱猶太人正在煽動白人仇恨，而馬斯克回覆：「你說出了事實」。此舉引發眾怒，招致十多個品牌拒絕投放廣告，年底前恐怕損失高達7,500萬美元收入。

伊達戈在長篇貼文說表示，X不再是自由提供資訊的地方，在演算法的操控下攻擊那些希望和平談論政治的人，「事實變得無關緊要」。

伊達戈接著援引一篇研究指出，法國是全歐洲發表最多「暴力和非法內容」的國家。

針對伊達戈的批評，X並未回覆置評。

社會黨籍的伊達戈是巴黎首位女市長，十年任期主打環境政策，先前因禁止車輛通行主要道路以供自行車使用，以及祭出巴黎周邊高速公路限速等，在X遭到大批網民砲轟。

不止如此，本月伊達戈出訪2024年巴黎奧運衝浪賽事地點大溪地，之後自掏腰包停留數日度假，沒想到引發網民不滿，湧入X謾罵，甚至要她請辭下台。

伊達戈的聲明提到，「現在比起任何時候都需要守護真正的民主」，「推特（X前稱）阻撓了人類之間亟需追求的論辯、真相和和平且有建設性的對話，而我拒絕為這個詭計背書。」

馬斯克 猶太 巴黎奧運

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