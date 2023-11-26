緬甸北部動亂 武裝組織占領中緬邊界貿易關卡畹町

緬甸民族民主同盟軍。(Getty Images)

緬甸 當地媒體和一名安全部門消息人士今天表示，少數民族武裝組織「緬甸民族民主同盟軍」（MNDAA）已從緬甸軍政府手中，奪下通往中國的一處貿易利潤豐厚邊界關卡畹町（Kyin San Kyawt）。

法新社報導，在靠近中國邊界的緬甸北部撣邦（Shan State），緬甸3個少數民族組織組成的武裝聯盟10月向軍政府發動攻擊後，撣邦各地爆發了激烈衝突。

這些組織占領了數十個軍事陣地，還有一座與中國進行貿易的重要城鎮，阻斷了資金短缺的緬甸軍政府仰賴的商業通道。

緬甸民族民主同盟軍是武裝聯盟成員之一，緬甸民族民主同盟軍旗下的當地媒體指出，緬甸民族民主同盟軍發動攻勢，占領畹町邊界關卡。

果敢資訊網（The Kokang）今天報導：「緬甸民族民主同盟軍還通報說，他們今天早上在木姐縣（Muse）勐古鎮（Mongko）又占領一處名為畹町的邊界貿易關卡。」

報導還提到，包括「若開軍」（AA）和「塔安民族解放軍 」（TNLA）在內的武裝聯盟於24日開始發動攻擊後，已經在畹町邊界貿易區奪下其他陣地。

一名安全部門消息人士告訴法新社，緬甸民族民主同盟軍已經在畹町邊界貿易區升起他們的旗幟。

畹町邊界貿易關卡於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 過後的2022年重新開放，是緬中兩國邊界上的主要貿易點。