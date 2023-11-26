我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬英九稱蔡英文論文不存在 台總統府：為選舉利益說謊

哈瑪斯釋放俄人質 「感謝俄支持巴勒斯坦」

緬甸北部動亂 武裝組織占領中緬邊界貿易關卡畹町

中央社仰光26日綜合外電報導
緬甸民族民主同盟軍。(Getty Images)
緬甸民族民主同盟軍。(Getty Images)

緬甸當地媒體和一名安全部門消息人士今天表示，少數民族武裝組織「緬甸民族民主同盟軍」（MNDAA）已從緬甸軍政府手中，奪下通往中國的一處貿易利潤豐厚邊界關卡畹町（Kyin San Kyawt）。

法新社報導，在靠近中國邊界的緬甸北部撣邦（Shan State），緬甸3個少數民族組織組成的武裝聯盟10月向軍政府發動攻擊後，撣邦各地爆發了激烈衝突。

這些組織占領了數十個軍事陣地，還有一座與中國進行貿易的重要城鎮，阻斷了資金短缺的緬甸軍政府仰賴的商業通道。

緬甸民族民主同盟軍是武裝聯盟成員之一，緬甸民族民主同盟軍旗下的當地媒體指出，緬甸民族民主同盟軍發動攻勢，占領畹町邊界關卡。

果敢資訊網（The Kokang）今天報導：「緬甸民族民主同盟軍還通報說，他們今天早上在木姐縣（Muse）勐古鎮（Mongko）又占領一處名為畹町的邊界貿易關卡。」

報導還提到，包括「若開軍」（AA）和「塔安民族解放軍」（TNLA）在內的武裝聯盟於24日開始發動攻擊後，已經在畹町邊界貿易區奪下其他陣地。

一名安全部門消息人士告訴法新社，緬甸民族民主同盟軍已經在畹町邊界貿易區升起他們的旗幟。

畹町邊界貿易關卡於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情過後的2022年重新開放，是緬中兩國邊界上的主要貿易點。

緬甸 疫情 解放軍

上一則

哈瑪斯釋放俄人質 「感謝俄支持巴勒斯坦」

延伸閱讀

因應緬北打擊電詐衝突 解放軍在中緬邊界實戰演訓

因應緬北打擊電詐衝突 解放軍在中緬邊界實戰演訓
緬甸果敢局勢緊張 中國使館急籲老街中方人士撤離

緬甸果敢局勢緊張 中國使館急籲老街中方人士撤離
緬甸形勢日嚴峻 傳從中國入境車隊遇襲部分燒毀

緬甸形勢日嚴峻 傳從中國入境車隊遇襲部分燒毀
傳緬叛軍助打詐 中國會續挺軍政府？

傳緬叛軍助打詐 中國會續挺軍政府？

熱門新聞

俄羅斯總統普亭22日在20國集團（G20）視訊會議上發表談話。（美聯社）

普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻

2023-11-22 10:32
內部知情人士透露菲律賓前總統杜特蒂密謀推翻執政的馬可仕家族，而菲律賓武裝部隊內部也有一股「顛覆勢力」蠢蠢欲動。(路透)

傳菲律賓前總統杜特蒂密謀政變 軍界也有「顛覆勢力」蠢動

2023-11-20 02:59
三名俄羅斯聯邦安全局探員在烏克蘭被俄軍占領的梅利托波爾地區叫外送，結果慘遭毒殺。（Getty Images）

俄聯邦安全局探員在烏克蘭叫外送「慘遭下老鼠藥」3人中毒身亡

2023-11-24 14:52
烏克蘭總統澤倫斯基（右）日前舉行會議，與德國國防部長佩斯托瑞斯於會中談話。（美聯社）

風向變了 2大原因讓烏克蘭湧「停火談判」呼聲

2023-11-24 01:29
圖為柬埔寨總理洪馬內在今年11月16日出席柬國暹粒吳哥國際機場的落成典禮。美聯社

逾半年約250中國人入籍柬埔寨 引起中國警方關注

2023-11-20 17:23
法國第一夫人碧姬．馬克宏（中）。（路透）

苦等10年才修成正果…法第一夫人談大25歲師生戀 馬克宏比她長子小3歲

2023-11-20 04:49

超人氣

更多 >
「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄

「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄
台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點
鄰居鑽破汙水管 華人家如瀑布半夜撤離 3個月無法回家

鄰居鑽破汙水管 華人家如瀑布半夜撤離 3個月無法回家
柯文哲前幕僚點名黃珊珊 「只幹了砸藍白鍋這檔好事」

柯文哲前幕僚點名黃珊珊 「只幹了砸藍白鍋這檔好事」
「天選之臀」不夠看… 秦嵐穿瑜伽服像「細枝掛碩果」 網讚爆

「天選之臀」不夠看… 秦嵐穿瑜伽服像「細枝掛碩果」 網讚爆