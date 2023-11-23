疑移民持刀攻擊 愛爾蘭都柏林5歲童重傷 引爆反移民示威衝突

愛爾蘭首都都柏林23日下午發生持刀攻擊事件後，引爆反移民示威衝突，車輛慘遭縱火。（美聯社）

愛爾蘭首都都柏林23日下午發生持刀攻擊事件，一名男子在市中心一間學校外持刀刺傷多人，造成5人受傷，嫌犯已被捕，犯案動機尚待釐清。

事發在23日下午1時半左右，案發現場位於帕內爾廣場東（Parnell Square East）一所以愛爾蘭語教學的小學外。目擊者稱，一名50多歲男子揮舞刀子，襲擊從校內走出來的人，有人遇襲後倒地，造成5人受傷，包括3名孩童，男子隨後遭制伏，並遭到警方逮捕，據報被捕男子身上有自殘造成的傷勢。

警方表示，事件中傷者包括一名40多歲男子、一名30多歲女子、兩名分別5歲及6歲的女童，以及一名5歲男童，他們被送院治理，其中成年女子和5歲女童傷勢嚴重，其餘一名男童和一名女童傷勢較輕。

BBC報導，攻擊事件後出現暴力場面，還在調查騷亂的原因，有報導指出有車輛被縱火 。愛爾蘭警察局長哈里斯（Drew Harris）表示，將騷亂歸咎於極右意識形態驅動的瘋狂流氓派系。

當局尚未透露嫌犯身分，但反移民 組織指疑似是阿爾及利亞人。引起反移民人士抗議，湧上市中心示威，與警方爆發衝突。防暴警察隨即出動，有車輛被縱火，還有一家商店遭到搶劫。

愛爾蘭總理瓦拉德卡發聲明，對事件表示震驚；司法部 長麥肯蒂（Helen McEntee）則呼籲各方保持冷靜，絕不允許暴徒和幕後主使者利用這場悲劇製造嚴重破壞。