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越南鐵飯碗低薪爆出走潮 平陽省上千人辭職

中央社河內23日專電
越南平陽省過去一年多來共有上千人放棄鐵飯碗，主要原因就是薪水太低。圖為一名婦女騎車經過平陽省工業園區。 (美聯社)
越南平陽省過去一年多來共有上千人放棄鐵飯碗，主要原因就是薪水太低。圖為一名婦女騎車經過平陽省工業園區。 (美聯社)

越南平陽省過去一年多來共有上千人放棄鐵飯碗，主要原因就是薪水太低。儘管公務、公職人員已於7月調薪，但平陽省一名新進公務員月薪仍不到500萬越南盾（約213美元）。

平陽省（Binh Duong）是越南的傳統產業重鎮，也是重要的台商聚落。越南前鋒報（Tien Phong）報導，自2022年至2023年9月底止，平陽省近2.5萬員額的公務體系編制中有1125人辭職，又以教育、醫療領域為主。

平陽省有關單位評估，薪水太低是當地公務、公職人員辭職的最主要原因。公務、公職人員的收入不足以應付家庭基本開銷，就待遇來看，未能給公務、公職人員帶來努力和長期工作的動力。

越南近年外國直接投資（FDI）增多，企業給薪都較政府部門大方；與此同時，越南厲行打貪，導致公務、公職人員「業外收入」減少，並開始要求公部門的服務品質，「錢少事多」使得鐵飯碗不再誘人。

根據統計，2020年年初至2022年年中越南全國有3萬9500名公務員和公職人員離職或轉業。儘管越南自今年7月1日開始幫公務、公職人員調薪約20%，但因為基數太低實質收入增加有限，於是出走潮仍在持續。

平陽省內政局局長阮文明（Nguyen Van Minh）舉例，一名新進的男性公務員月薪不到500萬越南盾，倘若他的太太也是公務員，夫妻倆收入加起來只有大約1000萬越南盾，光是應付基本開銷與給孩子吃飯、上學都很辛苦。

此外，越南公務體系編制員額不足以因應人口增加和經濟成長也是問題。阮文明表示，就公安部門來說，警察一邊要協助落實社會福利政策，一邊又要保障治安秩序、交通安全，然而人力就只有那些。

平陽省建議越南國會與政府儘早實施新的薪水制度，研究打造與頒布人才待遇政策吸引民眾投身公職，並重新審視與衡量各地方的公務體系編制員額，尤其是像平陽省這種人口增加快速、經濟高速發展的地方。

越南 投資 教育

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