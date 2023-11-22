荷蘭大選出口民調 「荷蘭川普」大勝 料將撼動歐洲

荷蘭大選初步結果出爐，「荷蘭川普」懷爾德斯所屬極右派政黨自由黨拿下最多35席，洲政壇料將迎來劇烈震盪。（路透）

英國衛報報導，荷蘭於當地時間22日舉行四年一度國會大選，易普索（Ipsos）最新出口民調顯示，「荷蘭川普 」懷爾德斯（Geert Wilders）有望取得壓倒性勝利，其領導的反伊斯蘭、極右派「自由黨」（PVV）預計在150席次中拿下最多的35席，遙遙領先對手左翼聯盟，歐洲政壇料將迎來劇烈震盪。

在荷蘭國會改選中，選民投票 選舉眾議院議員，得票最多的政黨領袖將出面籌組新政府。

此次，綠色左翼黨（GroenLinks）/勞工黨（PvdA）聯盟預計取得25席，自由民主人民黨（Freedom and Democracy）和新社會契約黨（New Social Contract）分別為24席和20席。

英國每日郵報報導，自由黨黨魁懷爾德斯，除了一頭形似川普的髮型之外，又以激進的反移民 和穆斯林立場被封「荷蘭川普」。他以「阻止伊斯蘭入侵」西方為己任，曾經辱罵摩洛哥移民是「敗類」，並且因過於極端一度遭英國政府以危害公共秩序禁止入境。

2006年，懷爾德斯成立自由黨，政黨宣言言明，呼籲禁止清真寺和可蘭經以及禁止在政府機關配戴伊斯蘭頭巾。

不過在這次競選活動中，懷爾德斯試圖弱化反伊斯蘭立場，強調自己可以是每一個人的首相，「不分宗教、背景、性別等等」，並強調荷蘭物價危機才是當前重中之重。

除此之外，自由黨承諾將舉行「具有效力」的脫歐公投。

對於大選初步結果，懷爾德斯喊話各個政黨，「選舉已經結束，選民已經表態，現在我們將尋求達成組閣的協議。」

然而，目前無法確定懷爾德斯能取得多數支持組閣。對此懷爾德斯倒是表現出信心，「我充分相信我們不會採取任何違憲的舉措」。