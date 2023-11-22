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以哈休戰要再等 人質周五之前不會獲釋

編譯季晶晶／即時報導
抗議人士22日在以色列特拉維夫博物館外展示被哈馬斯綁架至加薩者的照片，要求當局努力營救。（歐新社）
抗議人士22日在以色列特拉維夫博物館外展示被哈馬斯綁架至加薩者的照片，要求當局努力營救。（歐新社）

美國有線電視新聞頻道（CNN）報導，根據以色列國家安全委員會，周五之前不會釋放人質，一位以色列官員告訴CNN，商定的暫時性休戰也被延遲到周五才開始。

先前，外界預計最早周四就會釋放第一批人質。目前沒有提供延遲的理由。

以色列內閣是在周三批准與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的休戰協議，將暫時停止已持續超過六周的以哈戰爭。以色列政府表示，根據協議，哈瑪斯將在四天休戰期釋放約二百四十名人質中的五十人；每多釋放十名人質，就延長休戰一天。

CNBC也引述NBC新聞翻譯的以色列國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）的聲明，他說：「有關釋放人質的接觸正不斷推進。釋放行動將根據雙方最初達成的協議展開，但不會在周五之前進行」。

以色列和哈馬斯同意在加薩實施為期至少四天的人道主義停火。

雙方釋放的人質以婦女兒童為主，加薩釋放關押的50名平民婦女和兒童，換取以色列獄中的一些巴勒斯坦婦女和兒童。

以色列總理內唐亞胡周三披露更多協議細節時表示，釋放人質的協議不包括釋放殺人犯。

美國國務卿布林肯盛讚該協議是「重大進展」。布林肯在X平台上發文說：「今天的成果是美國政府不懈外交和锲而不捨努力的結果。

以色列 加薩 布林肯

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