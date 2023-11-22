我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝12區帳篷營預定地重金屬污染 市府擬清除後續建

指控期限剩2天…槍與玫瑰主唱 被控性侵模特兒

荷蘭國會改選出口民調 極右派成最大黨

中央社布魯塞爾22日專電
自由黨領導人懷爾德斯（Geert Wilders）被稱為「荷蘭版川普」（Dutch Trump），極右言行使得過去其他黨都不願與他聯合執政。這次選舉期間該黨民調支持度原本排在第3、4名，但投票前最後發布的民調卻翻升到第1。（美聯社）
自由黨領導人懷爾德斯（Geert Wilders）被稱為「荷蘭版川普」（Dutch Trump），極右言行使得過去其他黨都不願與他聯合執政。這次選舉期間該黨民調支持度原本排在第3、4名，但投票前最後發布的民調卻翻升到第1。（美聯社）

荷蘭國會改選於22日晚間9點結束投票，兩次出口民調皆顯示反伊斯蘭、反歐盟的極右派自由黨（PVV）將成囊括35席的最大贏家，為歐洲政壇投下震撼彈。

雖然23日才會完成開票，但因過去荷蘭大選出口民調準確度高，差距頂多一、二席，自由黨22日深夜已在海牙附近城市的咖啡館慶功，各黨領導人也開始發表對未來合作組閣的看法。

根據荷蘭國家廣播基金會（NOS）等媒體報導，晚間9點和近10點發布的兩次出口民調皆顯示自由黨將獲得35席，居次的是綠色左翼黨（GroenLinks）/勞工黨（PvdA）聯盟可望獲25-26席，第3是中間偏右的自民黨（VVD）將取得23-24席，8月才創黨的「新社會契約」（NSC）則約20席。

自由黨領導人懷爾德斯（Geert Wilders）被稱為「荷蘭版川普」（Dutch Trump），極右言行使得過去其他黨都不願與他聯合執政。這次選舉期間該黨民調支持度原本排在第3、4名，但投票前最後發布的民調卻翻升到第1。

現任總理呂特（Mark Rutte）所屬的自民黨黨魁耶史格茲（Dilan Yesilgoz）原本被看好將成為荷蘭首位女總理，選前她表示願與自由黨合作執政，但國家廣播基金會選後訪問她則對此語帶保留，表示尚待與黨內討論。

創立「新社會契約」黨的歐姆齊格（PieterOmtzigt）選前表態拒絕與自由黨聯合執政，選後據荷蘭「民眾報」（Volkskrant）報導，他似乎改變主意，表示準備承擔責任，還說「在這結果之下並不容易，許多政治人物因此得走出他們的陰影」。

荷蘭國會共150席，多黨聯合執政成為常態，因此未來各黨合作結果尚有不同版本的可能性，「荷蘭版川普」不見得能領導下一個荷蘭政府。不過他的出線已為歐洲局勢投下一大變數，也恐將改寫荷蘭這個歐洲聯盟（EU）第4大經濟體13年來由中間派執政的路線。

歐盟27個成員國裡的「大反派」，即匈牙利總理奧班（Viktor Orban）搶在第一時間於社群媒體X上恭喜懷爾德斯贏得荷蘭大選，還說「變革之風」（windsof change）就在此。這句話他說得開心，許多歐洲政治領導人卻恐怕徹夜難眠了。

民調 投票 歐盟

上一則

荷蘭大選登場…新政黨料打破現狀 政壇重新洗牌

下一則

當空姐光鮮亮麗？ 她曝背後甘苦談：想到就會怕

延伸閱讀

荷蘭大選登場…新政黨料打破現狀 政壇重新洗牌

荷蘭大選登場…新政黨料打破現狀 政壇重新洗牌
南韓泡菜征服歐美 出口93國創新高

南韓泡菜征服歐美 出口93國創新高
極品假期 舉辦海洋及河流遊輪 促銷說明會

極品假期 舉辦海洋及河流遊輪 促銷說明會
中國第三季半導體設備進口 同比增93%

中國第三季半導體設備進口 同比增93%

熱門新聞

俄羅斯總統普亭22日在20國集團（G20）視訊會議上發表談話。（美聯社）

普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻

2023-11-22 10:32
貝內特說自己誤點了要價7萬元的調酒，讓丈夫氣到丟包她。(擷自TikTok)

酒吧誤點7萬元調酒付不出錢 丈夫竟直接「丟包她」離開

2023-11-15 18:51
內部知情人士透露菲律賓前總統杜特蒂密謀推翻執政的馬可仕家族，而菲律賓武裝部隊內部也有一股「顛覆勢力」蠢蠢欲動。(路透)

傳菲律賓前總統杜特蒂密謀政變 軍界也有「顛覆勢力」蠢動

2023-11-20 02:59
圖為柬埔寨總理洪馬內在今年11月16日出席柬國暹粒吳哥國際機場的落成典禮。美聯社

逾半年約250中國人入籍柬埔寨 引起中國警方關注

2023-11-20 17:23
美國福音歌手史托姆近日因為無視空服員停止在機上唱歌的要求，差一點被趕下她搭乘的達美航空航班。（照片翻攝：TMZ / IG@bobbi_storm）

空服員頭痛…美歌手稱「我在Billboards榜上」搭機想獻唱 險被趕下飛機

2023-11-15 03:54
卡布里茲跟女兒都一致認為嫁給有錢人很重要。示意圖。（取材自unsplash）

逼女當學霸攀有錢人 英國虎媽窮怕了：衣櫃沒名牌別嫁

2023-11-13 01:00

超人氣

更多 >
航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司
世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？
美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌
足球／巴西警察持棍毆打阿根廷球迷 梅西率隊離場表達不滿

足球／巴西警察持棍毆打阿根廷球迷 梅西率隊離場表達不滿
小費疲勞 超過一半人在餐廳給低於這個數

小費疲勞 超過一半人在餐廳給低於這個數