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越南多家醫院防疫借鉅款 拖欠7267萬美元

中央社河內21日專電
越南醫院在COVID-19疫情期間向供應商或企業調度醫療設備及用品，金額近1.7兆越南盾，但受限於行政規定至今未付款。(美聯社)
越南醫院在COVID-19疫情期間向供應商或企業調度醫療設備及用品，金額近1.7兆越南盾，但受限於行政規定至今未付款。(美聯社)

越南醫院在COVID-19疫情期間向供應商或企業調度醫療設備及用品，金額近1.7兆越南盾，但受限於行政規定至今未付款。國會議員呼籲政府正視並解決問題，不過官員說很難處理。

網路媒體越南快訊（VnExpress）今天報導，越南許多醫院在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間向企業或供應商購買或調度醫療設備與用品來防疫，由於行政程序困難迄今仍無法付款。

平順省國會代表團副團長阮友通（Nguyen Huu Thong）20日在國會會議上說：「債權人厭倦等待，債務人則厭倦等待指示」。

越南衛生部統計顯示，截至目前48個地方和7個部門有醫院向外調度醫療設備和防疫用品，金額近1.7兆越南盾（約7267萬美元）。衛生部將針對借款形式來分類，尋求徹底解決方案。

阮友通表示，疫情期間確診數迅速增加，按正常規定採購變得困難。本著「把人民生命健康放在第一位」的方針，許多醫院向供應商或企業調度醫療設備和用品，但卡在程序問題至今沒付款。在平順省，醫院仍欠企業910億越南盾（約389萬美元）。

越南國會先前發布決議，要求政府提出解決方案，但至今各地仍未接到指示。阮友通建議相關部門針對付款程序給醫院指導。

河內醫科大學醫院院長阮麟孝（Nguyen Lan Hieu）表示，醫院向民間調度醫療設備和用品卻未能償還，是一項嚴重的問題。國會代表建議政府給醫院指導，但政府只能跟著規定走。於是，情況依舊。

阮麟孝說，在他任職的醫院，有些案例因為逾期、超過財政年度且沒有相關規定，因而無法付款。有些案件必須送交法院，「醫院用別人的東西一定被判敗訴」。屆時醫院不只要還錢還得付利息。

越南衛生部長陶紅蘭（Dao Hong Lan）說，醫院迫於疫情危急預支資金與調度設備和物資，然而現行文件對借用、先借後還、先借再招標償還等手續並無規定。雖然國會已要求政府解決問題，但要處理非常困難。

越南 疫情 防疫

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