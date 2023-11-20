以哈戰爭 又3名記者在加薩殉職

根據親屬的陳述，加薩 （Gaza）一間著名媒體機構的負責人和另外兩名記者周末期間在以色列 對加薩的攻勢中喪生。以色列與哈瑪斯至今6周的衝突已造成數十名記者喪命。

總部位於紐約的保護記者委員會（CPJ）表示，10 月7日哈瑪斯（Hamas）從加薩滲透攻擊以色列以及隨後以色列發動報復攻擊以來，已確認遇害的記者和媒體工作者至此已增至48人。

保護記者委員會的名單涵蓋衝突雙方遇害的記者，不過大多數都是在加薩的記者。委員會表示，死者包括43名巴勒斯坦 人、4名以色列人和1名黎巴嫩人。

保護記者委員會的中東和北非計畫專員曼蘇爾（Sherif Mansour）在寫給路透的電子郵件中表示：「整個地區的記者正在為報導這場令人心碎的衝突做出巨大犧牲。」

巴勒斯坦新聞社（The Press House-Palestine）負責人兼記者賈達拉（Belal Jadallah）的親屬告訴路透，賈達拉今天遇害。

賈達拉今天稍早告訴他的姊妹，他正從加薩市（Gaza City）離開向南行駛。他的姊妹說，賈達拉是在加薩市澤圖恩（Zeitoun）地區遇害。發現賈達拉並帶他送醫的人們表示，賈達拉是被以色列戰車砲彈炸死。