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以哈戰爭 又3名記者在加薩殉職

中央社加薩19日綜合外電報導

根據親屬的陳述，加薩（Gaza）一間著名媒體機構的負責人和另外兩名記者周末期間在以色列對加薩的攻勢中喪生。以色列與哈瑪斯至今6周的衝突已造成數十名記者喪命。

總部位於紐約的保護記者委員會（CPJ）表示，10 月7日哈瑪斯（Hamas）從加薩滲透攻擊以色列以及隨後以色列發動報復攻擊以來，已確認遇害的記者和媒體工作者至此已增至48人。

保護記者委員會的名單涵蓋衝突雙方遇害的記者，不過大多數都是在加薩的記者。委員會表示，死者包括43名巴勒斯坦人、4名以色列人和1名黎巴嫩人。

保護記者委員會的中東和北非計畫專員曼蘇爾（Sherif Mansour）在寫給路透的電子郵件中表示：「整個地區的記者正在為報導這場令人心碎的衝突做出巨大犧牲。」

巴勒斯坦新聞社（The Press House-Palestine）負責人兼記者賈達拉（Belal Jadallah）的親屬告訴路透，賈達拉今天遇害。

賈達拉今天稍早告訴他的姊妹，他正從加薩市（Gaza City）離開向南行駛。他的姊妹說，賈達拉是在加薩市澤圖恩（Zeitoun）地區遇害。發現賈達拉並帶他送醫的人們表示，賈達拉是被以色列戰車砲彈炸死。

加薩 以色列 巴勒斯坦

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