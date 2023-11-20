全球升溫首次超過攝氏2度 17日創11月最熱1天紀錄

17日全球均溫比工業革命前水準高了攝氏2.06度。圖為墨西哥慶祝熱氣球節。(歐新社)

根據哥白尼氣候變化服務副主任分享的數據，全球升溫首次突破攝氏2度。科學家數十年來苦口婆心警告全球升溫幅度一旦超過這個水準，恐對地球造成災難性且不可逆轉的衝擊。

根據歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）副主任勃吉斯（Samantha Burgess）在前稱推特 （Twitter），現為X的社群平台分享的初步數據，17日全球均溫比工業革命前水準高了攝氏2.06度。

根據有線電視新聞網（CNN）報導，這個關鍵數字只是暫時被突破，並不意味世界永久進入升溫攝氏2度的狀態，卻代表全球正步向在某種情況下，氣候危機將無法逆轉的長期局面。

她在貼文中寫道：「我們的最佳估計是這是全球氣溫首次超過1850至1900（工業革命以前）水準攝氏2度以上，來到攝氏2.06度。」

勃吉斯在貼文中說，17日全球均溫比1991至2020年水準高攝氏1.17度，創下11月最熱一天的紀錄。

但和人類開始大規模燃燒化石燃料，導致地球天氣改變的工業革命前水準相比，則是高了攝氏2.06度。

聯合國 氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）即將於11月30日至12月12日在杜拜登 場。各國將盤點2015年「巴黎氣候協定」（Paris Agreement）承諾遏止全球氣溫比工業革命前升溫攝氏2度的進展，雄心勃勃地希望能限制在攝氏1.5度。

勃吉斯告訴CNN，地球一日的升溫超過攝氏2度「並不代表巴黎氣候協定被打破，但凸顯我們正接近國際間達成共識的上限。我們可預期未來幾個月和幾年升溫高於工業革命前水準攝氏1.5度和2度天數的頻率增加」。

根據CNN報導，哥白尼氣候變化服務的數據只是初步性質，仍有待現實生活的觀測數據，才能於數周後確認。