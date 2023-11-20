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傳菲律賓前總統杜特蒂密謀政變 軍界也有「顛覆勢力」蠢動

編譯盧思綸／即時報導
內部知情人士透露菲律賓前總統杜特蒂密謀推翻執政的馬可仕家族，而菲律賓武裝部隊內部也有一股「顛覆勢力」蠢蠢欲動。(路透)
內部知情人士透露菲律賓前總統杜特蒂密謀推翻執政的馬可仕家族，而菲律賓武裝部隊內部也有一股「顛覆勢力」蠢蠢欲動。(路透)

南華早報報導，內部知情人士透露菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）人馬密謀推翻執政的馬可仕家族，另一方面，菲律賓武裝部隊（Armed Forces of the Philippines）內部也有一股「顛覆勢力」蠢蠢欲動。

菲律賓前海軍軍官當選參議員的特立尼斯（Antonio Trillanes）11日在電視台Cignal TV透露，前總統杜特蒂串通另一位前總統雅羅育（Gloria Macapagal Arroyo）策畫人民起義，且計畫進入「煽動階段」，大量挺杜特蒂派的網軍在小馬可仕的社群貼文謾罵引戰。

另外，在11月3日的菲律賓武裝部隊軍事活動中，陸軍司令布勞納（Romeo Brawner Jr.）向士兵表示國內存在「顛覆勢力」，企圖以各種理由推翻總統，「很遺憾的，其中包括武裝部隊的前軍官」。

布勞納進一步警示現役將領切勿動搖，且透露已經和參與顛覆勢力的退役軍官對話，「你有權這樣做，因為菲律賓是民主體制，可是不要拖現役軍官下水。」

布勞納並未言明對話對象，隔日又澄清「沒有策畫中的政變」，並重申「策畫的意思是有一項計畫只差執行，我說的是我聽到關於顛覆勢力的報告……我沒有說『策畫』兩個字。」

布勞納作出評論後，菲國網民開始揣測杜特蒂是否參與其中。

11月7日一場線上活動中，杜特蒂回應「是否因國際刑事法庭（International Criminal Court）進一步調查而計畫發動政變」，杜特蒂任內的「血腥禁毒戰」引發國際刑事法院調查。

他說，「我是跟一些退役將領聊過，我只跟他們說只要沒有嚴重貪腐問題就好……我想現在並沒有發現。」

同日另一場訪問中，杜特蒂前法律諮詢顧問帕內洛（Salvador Panelo）否認杜特蒂和現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）不合，「杜特蒂支持小馬可仕政府，那些都是有心人的想像罷了」，杜特蒂看不順眼的是「部分」執政官員還有小馬可仕的表弟羅慕德斯（Martin Romualdez），「我們〔杜特蒂和帕內洛〕對內閣成員持批評態度。」

帕內洛進一步補充杜特蒂曾經說過現在沒有令人信服的理由換政府，「真要打分數的話，大概是6到6.5或7分吧。」

不過，帕內洛也說杜特蒂依舊是「強勢的政治人物」，假如軍界真的推翻政府，並且要求杜特蒂帶領政府，「依我認識的他會接受，但他不會主動發起政變，絕對不會。」

杜特蒂 參議員

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