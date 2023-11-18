在女同事的香檳加搖頭丸企圖性侵 法議員遭黨停職

法國66歲議員葛利歐。（Getty Images）

法國66歲議員葛利歐（Joel Guerriau）被控在48歲女議員若索（Sandrine Josso）的香檳下藥企圖性侵 之後，今天遭所屬的地平線黨（Horizons）停職。

法新社報導，身為參議員 和銀行家的葛利歐否認這些指控，但已於昨天被正式被起訴。這起案件曝光後，震驚法國上下。

由前總理菲力普（Edouard Philippe）領導的地平線黨今天將葛利歐停職，這是將他踢出該黨的第一步。

法國參議院 獨立核心小組也對葛利歐祭出停職處分，並警告他可能會遭驅逐。

法國檢方表示，隸屬中間派民主運動黨（MoDem）的若索，14日晚間在葛利歐位於巴黎的家中喝了一杯香檳後感到不適。

檢方補充道，這兩人相識約10年，但沒有親密關係。

若索的委任律師閔柯夫斯基（Julia Minkowski）告訴法新社，若索看見葛利歐「從廚房的抽屜裡拎起一個小塑膠袋，裡面裝著白色的東西」。

閔柯夫斯基說：「她使盡全身的力氣和專注力下，才千鈞一髮從這次的攻擊脫身。」

警方在葛利歐的辦公室和住家搜出搖頭丸。而檢驗結果證實若索體內有搖頭丸痕跡，促使她提出刑事控告。

2011年起擔任參議員的葛利歐，昨天在第一次正式訊問中否認有任何性侵的陰謀。

據瞭解調查情況的消息來源表示，葛利歐向檢方表示，他因為私底下碰到一些麻煩事，而從另一位參議員那裡買到能讓人產生興奮感的藥物，但並非搖頭丸。

葛利歐的律師德拉伊（Remi-Pierre Drai）表示，葛利歐「將竭盡全力證明他從未對同事兼老友下藥來意圖侵犯她」。

「葛利歐並非犯罪者，他是誠實的人，受人敬重，也值得獲得尊敬。」