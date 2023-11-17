和平運動家遭哈瑪斯殺害 猶太人阿拉伯人齊聚追悼

在以色列中部的基色（Gezer）集體農場，數百名猶太人和阿拉伯人一同追悼加拿大裔以色列和平運動人士席佛。（路透）

加拿大裔以色列 和平運動人士席佛10月7日遭巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 殺害，今天有數百名猶太人和阿拉伯人加入她的親屬，一同追悼這位「非凡女性」和「希望燈塔」。

法新社報導，悼念者聚集在以色列中部的基色（Gezer）集體農場，享壽74歲的席佛（Vivian Silver）1970年代曾住在這裡。當哈瑪斯（Hamas）的槍手10月突襲以色列南部時，席佛居住在靠近加薩 走廊（Gaza Strip）邊界的貝里（Beeri）集體農場。

這場突襲造成以色列1200多人喪生，其中多為平民。此後席佛一直下落不明，直到本周當局才證實她的死訊。

席佛的好友、曾代表以色列工黨（Israeli Labor Party）出任國會議員的莫瓦蒂（Emilie Moatti）告訴法新社：「她是一名不凡的女性。」她說，席佛沒有葬禮令人心痛，因為「沒有可以埋葬（的遺體）」。

貝里距離加薩邊界不到5公里，戰前人口有1200人，但在10月7日的攻擊行動中至少有85人被殺害，另有約30人遭哈瑪斯劫持或通報失蹤，包括席佛。以色列駐加拿大多倫多總領事13日證實她的死訊。

席佛除了是一名女性主義運動家，還宣揚以色列與巴勒斯坦和平。她替加薩走廊居民發起援助計畫，協助他們來到以色列接受醫療。