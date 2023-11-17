和平運動家遭哈瑪斯殺害 猶太人阿拉伯人齊聚追悼
加拿大裔以色列和平運動人士席佛10月7日遭巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯殺害，今天有數百名猶太人和阿拉伯人加入她的親屬，一同追悼這位「非凡女性」和「希望燈塔」。
法新社報導，悼念者聚集在以色列中部的基色（Gezer）集體農場，享壽74歲的席佛（Vivian Silver）1970年代曾住在這裡。當哈瑪斯（Hamas）的槍手10月突襲以色列南部時，席佛居住在靠近加薩走廊（Gaza Strip）邊界的貝里（Beeri）集體農場。
這場突襲造成以色列1200多人喪生，其中多為平民。此後席佛一直下落不明，直到本周當局才證實她的死訊。
席佛的好友、曾代表以色列工黨（Israeli Labor Party）出任國會議員的莫瓦蒂（Emilie Moatti）告訴法新社：「她是一名不凡的女性。」她說，席佛沒有葬禮令人心痛，因為「沒有可以埋葬（的遺體）」。
貝里距離加薩邊界不到5公里，戰前人口有1200人，但在10月7日的攻擊行動中至少有85人被殺害，另有約30人遭哈瑪斯劫持或通報失蹤，包括席佛。以色列駐加拿大多倫多總領事13日證實她的死訊。
席佛除了是一名女性主義運動家，還宣揚以色列與巴勒斯坦和平。她替加薩走廊居民發起援助計畫，協助他們來到以色列接受醫療。
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