加薩醫院附近再發現人質遺體 身分為以軍被俘女兵

以色列士兵抬著仙諾（Noa Marciano）的遺體，為她舉行葬禮。（歐新社）

以色列 軍方今天表示，軍方尋獲一名遭巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 （Hamas）劫為人質的女下士遺體。以軍本周稍早已宣布她的死訊，哈瑪斯稱她因以色列空襲喪生。

法新社報導，以軍在聲明中表示，「士兵馬仙諾（Noa Marciano）的遺體…已被同伴從加薩 走廊（Gaza Strip）西法醫院（Al-Shifa Hospital）附近的一座建築物移出」。

以軍本周稍早已證實馬仙諾的死訊，哈瑪斯武裝分子稱，這名19歲的士兵是在以色列轟炸下喪生。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列國防軍（IDF）聲明指出，下士馬仙諾的遺體已被轉移至以國境內。據報導，這是以軍在西法醫院附近尋獲的第2具人質遺體。

在以色列國防軍找到她遺體的數天前，哈瑪斯發布了一部影片，聲稱馬仙諾在以色列空襲中喪生。

以色列國防軍昨天表示，在加薩走廊西法醫院附近找到65歲以色列女子魏斯（Yehudit Weiss）的遺體。

以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）稱她是被加薩武裝分子「謀殺」身亡，但沒有提供關於死因的詳細資訊。