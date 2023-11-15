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比中指嗆「滾回你的國家」 男子下場超慘…

酒吧誤點7萬元調酒付不出錢 丈夫竟直接「丟包她」離開

聯合新聞網／ 即時報導
貝內特說自己誤點了要價7萬元的調酒，讓丈夫氣到丟包她。(擷自TikTok)
貝內特說自己誤點了要價7萬元的調酒，讓丈夫氣到丟包她。(擷自TikTok)

愛爾蘭一名女子在今年年初時為了慶祝新年，到倫敦一家五星級飯店跨年。沒想到當天她要結帳時，才發現點的調酒要價數千美元，貴到讓丈夫直接丟包她回房間，讓她超級傻眼。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，貝內特（Lynsey Bennett）在TikTok上發影片分享這段令人傻眼的經歷。她在影片中提到，年初時她跟丈夫到倫敦的五星級飯店跨年，當天兩人看了電影，吃了晚餐，決定回飯店的酒吧喝點小酒。

她在點餐時就發現Menu上面寫著1890，不過貝內特以為這個價錢是18.90英鎊（約23.46美元），所以沒有多想就點了。沒想到帳單來時，原來那杯酒是1890英鎊（約2346美元），女子根本就付不起。

丈夫知道以後非常生氣，當下直接離開酒吧回房間，讓貝內特自己面對這個問題。不知所措的貝內特只好向調酒師坦承，自己看Menu時以為那杯調酒是18.90英鎊，沒想到是1890英鎊。

幸好事件發生在五星級飯店，飯店非常注重客人的住宿體驗。因此飯店經理得知此事以後，告訴貝內特他們會自己消化這筆費用，貝內特可以回房好好休息。

這段影片吸引160萬次點閱，不少網友都留言想知道到底哪間飯店的酒可以賣到這麼貴。不過讓不少網友看不慣的是貝內特丈夫的反應，有網友就說在這種時候老公怎麼會轉頭直接離開，還有網友開玩笑說：「他應該已經是前夫了吧」。

TikTok

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