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昨住院今活跳跳？以哈戰爭假消息瘋傳 恐傷及無辜

中央社耶路撒冷14日綜合外電報導
巴勒斯坦少年贊迪克的舊影片在多則社群媒體貼文中被轉傳，並錯誤指稱片中人物是一名記述以色列對加薩轟炸行動的巴勒斯坦部落客。圖／取自X
巴勒斯坦少年贊迪克的舊影片在多則社群媒體貼文中被轉傳，並錯誤指稱片中人物是一名記述以色列對加薩轟炸行動的巴勒斯坦部落客。圖／取自X

巴勒斯坦少年贊迪克的右腿被截肢並出院數月後，他發現自己的影像在網路上瘋傳，還被用在意圖淡化以色列與哈瑪斯戰爭殘酷程度的假消息宣傳中。

法新社報導，自從巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）10月7日從其統治的加薩走廊（Gaza Strip）突襲以色列，引發以國轟炸並入侵加薩以來，雙方眾多平民都陷入假消息迷霧中，包括現年16歲的贊迪克（Mohammed Zendiq）。

在目前與實地致命戰事並行的資訊戰當中，陰謀論者稱巴勒斯坦和以色列的普通老百姓是「危機演員」（crisis actor），故意假裝受傷或死亡來博取同情，藉此將敵方妖魔化。

一段贊迪克受傷躺在醫院病床上的舊影片，在多則社群媒體貼文中被轉傳，並錯誤指稱片中人物是一名記述以色列對加薩轟炸行動的巴勒斯坦部落客。

這些貼文散播編造的故事，稱這名部落客假裝受傷，不久後就看似毫髮無傷地四處走動。

一名以色列網紅在社群媒體平台X的貼文中說：「巴勒斯坦部落客一天內『奇蹟般』從『以色列轟炸』中痊癒。昨天他還在『住院』，今天他...就彷彿沒事一樣到處走動。」這篇貼文吸引了高達數百萬次點閱。

然而，法新社的事實查核人員利用以圖搜圖和關鍵字搜尋，判定這些貼文將兩位不同人的影像混為一談。

其中一人是贊迪克，根據他的家人說法，他是7月在以色列對約旦河西岸（West Bank）的突襲行動中失去了一條腿；另一人則是加薩一名與贊迪克毫無關係的影音部落客，名叫阿爾賈法拉維（Saleh Aljafarawi）。

但這些編故事的貼文在網路上瘋傳，引來網上對贊迪克的大量謾罵，甚至有人說醫師何不砍斷他的另條腿或殺了他。凸顯戰時假消息對現實世界的波及程度。

贊迪克的50歲父親告訴法新社：「我怕我兒子的生命有危險。他可能因為這個謊言而被殺害。」

以色列 巴勒斯坦 加薩

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