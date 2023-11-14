內唐亞胡警告：若不消滅哈瑪斯 下一個可能輪到美國

以色列總理內唐亞胡，攝於10月28日。(Getty Images)

以色列 總理內唐亞胡13日接受福斯新聞主持人漢尼提（Sean Hannity）訪問時，向美國提出嚴重警告，稱以軍要是沒能消滅巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯，美國可能是「下一個」。

福斯新聞報導，內唐亞胡表示，「我們必須獲勝，不只是為了我們自己，也是為了中東、為了我們的阿拉伯鄰國。你明白，為了遭到這個黑暗暴政控制的加薩 人。這個黑暗暴政殘忍對待他們，為他們帶來的，不外乎流血、貧窮和痛苦」。

內唐亞胡說，「我們必須獲勝，才能保護以色列。我們必須獲勝，才能捍衛中東。為了文明世界，我們必須獲勝。這就是我們正在打的仗，這場仗眼下正在打響，沒有什麼能夠代替這場勝利」。

他說，「如果我們現在贏不了，那麼下一個輪到歐洲，下一個輪到你們，我們必須贏」。

內唐亞胡強調，「我們的戰鬥就是你們的戰鬥」，而且「沒有什麼能夠代替勝利」。他表示，「我們必須讓文明的力量打敗這些野蠻人，否則這種野蠻將會蔓延，危害整個世界」。

內唐亞胡宣稱，「每個美國人、每個文明國家都將處於危險的情況之下，我們必須獲勝，沒有什麼能夠代替勝利，徹底的勝利」。