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柬埔寨國際形象差 總理嘆：受假訊息影響

中央社河內13日專電
柬埔寨總理洪馬內怪罪各種假訊息損及柬埔寨形象。(Getty images)
柬埔寨總理洪馬內怪罪各種假訊息損及柬埔寨形象。(Getty images)

柬埔寨境內詐騙機房林立，去年更不斷傳出多國民眾落入當地「打工陷阱」的醜聞。柬埔寨總理洪馬內今天先是怪罪各種假訊息損及柬埔寨形象，之後才說要嚴打犯罪。

柬埔寨境內有很多掛名「園區」，實則從事網路、電信詐騙的機房，柬國雖多次宣示嚴打，但在特殊國情下，這些機房往往「春風吹又生」，加上部分園區對基層人員採取暴力管理，讓柬埔寨惡名遠播。

中國反詐騙題材電影「孤注一擲」描寫一名工程師遭到人口販賣而落入東南亞暴力詐騙組織。雖然電影沒有明說是哪個國家，但因為片中多次出現高棉文，被認為是在影射柬埔寨而遭柬國禁播。

柬中時報報導，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）今天在一場政府與私人企業論壇上表示，一些假訊息已引起外國遊客擔憂柬埔寨的安全問題，這些假訊息傷害柬埔寨形象和聲譽，令遊客和投資者卻步。

怪罪完假訊息重挫柬埔寨形象後，洪馬內又說：「所以，打擊各類犯罪活動和重振遊客信心至關重要」。他並在論壇上指示內政部、國家警察署等加強打擊犯罪，尤其是旅遊重鎮金邊、施亞努港（Sihanoukville，西港）與暹粒省。

洪馬內10月曾前往北京參加第3屆一帶一路國際合作高峰論壇。他於11月7日在柬埔寨出席一場公開活動時表示，10月的北京行，讓他發現中國公民對於前往柬埔寨感到擔憂。

詐騙 北京 東南亞

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