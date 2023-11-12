真主黨彈襲以色列北部釀18傷 以黎邊境局勢升溫

黎巴嫩武裝組織真主黨12日朝以色列北部多維夫發射反戰車飛彈，若干車輛遭襲擊，18人受傷，其中1人重傷，凸顯以黎邊境的局勢逐漸升溫。（路透）

英國衛報報導，伊朗 扶植的黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）12日朝以色列 北部的多維夫（Dovev）發射反戰車飛彈，若干車輛遭襲擊，造成18人受傷，其中1人重傷，凸顯以黎邊境的局勢逐漸升溫。

真主黨消息人士稱攻擊目標是以色列士兵，對此以色列國防軍（Israel Defence Forces）嚴正否認。

傷者包括以色列電力公司（Israel Electric Corporation）員工，前往當地是為了搶修遭真主黨破壞的電線設備。

以軍發言人哈里加（Daniel Hagari）回應，部署北部的國防軍已經做好萬全準備，「黎巴嫩平民將為國家的輕率付出代價。」

以色列和真主黨連日來陷入零星交火，飛彈和無人機來回交鋒，而以軍已經擊殺70名武裝分子。

以色列右翼媒體「晚報」（Maariv）12日報導，國防軍準備「重創」真主黨，回敬武裝分子不斷升級的攻勢。

一名以軍發言人後續提到，一架戰鬥機及其他軍機擊中若干真主黨目標，包括貯藏軍火武器的軍事設施。

真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）12日放話將史無前例祭出軍用無人機等新型武器對抗外部勢力。

納斯拉勒的發言也引來以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）的警告，「我們在加薩 做的事，在貝魯特（Beirut）同樣做得到。」