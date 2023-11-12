對抗反猶太主義 逾18萬法國人上街 馬克宏沒出席

法國18萬人上街遊行，對抗反猶太主義。(美聯社)

巴黎民眾今天加入國會議員的遊行行列，譴責法國在加薩走廊衝突期間飆升的反猶太 主義行徑。內政部指出，全國各地有18萬2000人參與相關活動。

法新社報導，近數周以來法國記錄到近1250件反猶太行徑。警方估計有10萬5000人參加巴黎的遊行；內政部統計指出，全國有18萬2000人參與相關活動。

路透報導，根據法國當局，自從巴勒斯坦 伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）10月7日突襲以色列 以來，反猶事件總數激增至高達去年全年的3倍，法國國會兩院領袖因而發起在巴黎舉行的上述抗議。

包括總理柏納（Elisabeth Borne）、兩位前總統歐蘭德（Francois Hollande）和沙柯吉（Nicolas Sarkozy）在內的政治人物引領遊行隊伍，民眾高舉寫著「為了這個共和國，對抗反猶太主義」布條。

影片來源：'YouTube Reuters

總統馬克宏（Emmanuel Macron）不出席遊行的決定遭到部分政治人物批評，他發表公開信支持遊行，內容譴責「令人無法接受、肆無忌憚的反猶太主義復興」。

不過活動前夕卻出現這場遊行應該代表哪些政黨立場的論戰。極右派國民聯盟（National Rally）參與遊行的決定引發激進左派不屈法國（France Unbowed）跟這場活動保持距離，但是仍有其他左翼政黨參加。

左翼國會議員近數周來已經加入挺巴勒斯坦人抗議活動，包括昨天在巴黎舉辦的遊行。

馬克宏近日呼籲加薩走廊（Gaza Strip）停火，包括受訪時表達反以色列轟炸的立場，雖獲左派法國政治人物歡迎，卻遭以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指責。

對抗反猶主義的抗議活動今天也在其他法國城巿進行，包括據警方估計，在馬賽（Marseille）約有7000人出席活動。

反猶主義和其他形式極端主義日益高漲的趨勢在歐洲其他地方也令人引以為憂。

在英國，昨天一場聲勢浩大的挺巴勒斯坦示威就引發極右派人士與警方爆發衝突。