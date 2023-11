俄羅斯貨運列車因炸彈脫軌 當局調查是否涉恐怖主義

俄羅斯 調查委員會表示,俄國 利珊州(Ryazan Oblast)一輛主要貨運列車昨天脫軌,據悉是鐵道上土製炸彈爆炸導致,偵辦人員已就是否涉及恐怖主義展開調查。

路透報導,俄羅斯調查委員會指出:「據調查,在2023年11月11日7時12分,一枚簡易爆裂裝置爆炸。導致那輛貨運列車19節車廂出軌。」

RUSSIAN PARTISANS DESTROY TRAIN NEAR RYAZAN >>

Russian authorities have announced an intense hunt for partisans who blew up a freight train carrying fertilizers in Ryazan oblast (region), blocking the track and destroying a section of it.



A total of 19 carriages have been…