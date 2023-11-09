巴西疑真主黨成員被捕 恐與國際販毒集團有聯繫

真主黨與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）皆以消滅以色列為宗旨，志在把西方勢力逐出黎巴嫩。圖為以色列轟炸後，黎巴嫩南部希亞姆平原的邊境村莊附近路邊起火。(Getty Images)

兩名被懷疑是黎巴嫩真主黨成員並計畫襲擊巴西 猶太社區的巴西人被捕，揭示了什葉派伊斯蘭組織在巴西的存在和活動，該組織也可能與利用國際販毒的犯罪團體有聯繫。

真主黨（Hezbollah）是1982年伊朗 資助成立的什葉派伊斯蘭政治和軍事組織，與巴勒斯坦 伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）皆以消滅以色列為宗旨，志在把西方勢力逐出黎巴嫩，目前為黎巴嫩主要反對派政黨，擁有強大影響力。

米納斯吉拉斯天主教大學國際關係教授拉斯瑪爾（Jorge Lasmar）指出，真主黨在1980年代抵達巴西，當時有大量黎巴嫩人因逃離黎巴嫩內戰移民到巴西。

拉斯瑪爾表示，該組織滲透到宗教、教育和商務活動中，特別是在什葉派穆斯林中，他們中的一些人甚至已成為地方領袖，特別是在巴西、阿根廷和巴拉圭三國邊境地區；2000年代初，估計巴西邊境有460人與真主黨有聯繫。

拉斯瑪爾指出，真主黨的武裝團體近年來在南美洲採取較低調態度，聚焦於犯罪活動而非恐怖活動，主要涉及販毒、人口販運、走私和洗錢，因為西方對伊朗實施制裁令其陷入財政困難，拉丁美洲遂成為真主黨為其武裝團體尋求融資的出路之一。

巴西和外國當局對真主黨在巴西和三國邊境地區的行動最擔心的一點是，該組織可能與利用國際販毒的巴西犯罪團體有聯繫。美國政府的報告也提到這種可能性。

拉斯瑪爾表示，巴西聯邦警察的調查證實真主黨與聖保羅黑幫「首府第一司令部」（PCC）之間的聯繫，主要是因為真主黨開展的非法活動涉及走私和販毒，並且使用PCC指揮的幾條巴西路線來販運毒品，例如三國邊界和聖保羅瓜魯柳斯（Guarulhos）國際機場。