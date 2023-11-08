反戰反猶情緒高漲 以色列人嘆國際社會不公道

圖為10月25日在以色列特拉維夫市中心，一名婦女手持一張哈馬斯對以色列發動襲擊中被綁架的兒童照片，並向路過的司機分發黃絲帶。美聯社

以色列 報復性狂轟爛炸造成加薩 平民死傷攀升，全球領袖升高施壓，倫敦、華府、柏林和巴黎等大城則出現聲援加薩平民的集會。不少以色列人認為國際社會不公道而深感沮喪。

裴利德（Yoav Peled）說，他開始懷疑這世界可能瘋了。

坐在以色列國防軍總部所在區域外圍，裴利德裁剪一段一段的黃絲帶送給路過民眾。巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯 （Hamas）10月7日從加薩走廊進入以色列突襲攻擊，劫走約240名人質。繫上黃絲帶，民眾祈禱人質可以早日獲釋返家。

裴利德希望藉由這項行動凸顯與人質休戚與共，但是他懷疑，這樣的訊息能否傳達到以色列國境之外。

他告訴有線電視新聞網（CNN）：「我本來以為自己是極端自由主義者。但是看到高喊支持哈瑪斯之類的示威活動時，我懷疑世界是否瞭解事件的錯綜複雜，他們若無法理解箇中複雜性，就只會去看事情的一個面向，反映出膚淺的正義感。但事件並非那麼單純。」

「我認為政府瞭解這點，但一般民眾，我就不知道了。」

以色列社會內部存在深刻分歧，現在卻開始浮現「世界不瞭解我們」的共同感受。

遭哈瑪斯劫持人質的家屬和數以千計聲援民眾4日聚集特拉維夫被稱為「園區」（HaKirya）的政府辦公室及軍事基地外示威，要求總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）保證人質獲釋。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

失蹤人質海報和受害者照片掛在「園區」牆上，放眼望去，彷彿永無止境的一張張微笑面孔，有男性、女性、孩童、嬰兒和士兵，有時甚至是一個家族。

以色列國防軍表示，哈瑪斯突襲奪走超過1400條人命，約240人遭綁架。其中4名女性人質已經獲釋，包括2名美國公民、2名以色列公民。以色列國防軍還救出了一名以色列士兵。

伊扎哈克（Itzahak）說：「我認為世界上如果有任何一個國家面臨跟我們相同處境，可能會做更多、更多的事，而且沒人會說什麼。就只有猶太人，因為猶太人沒有權利在一個和平國度生活。但這是我們想要的，我很遺憾，沒人瞭解這一點。」

拉帕波特（Yonatan Rapaport）2日在耶路撒冷錫安廣場（Zion Square）接受CNN訪問時說：「我今年22歲，過去4週參加了4場喪禮，過去一年也參加了兩場，我的兩位朋友在恐怖攻擊中喪命。」

身為一位音樂家，拉帕波特最近才服完以色列海軍義務役，服役時的任務包括在加薩走廊周邊巡邏。世界對加薩事件的反應也讓拉帕波特感到失望。

「（以色列和巴勒斯坦的）衝突並不是非黑即白，但這場戰爭（和哈瑪斯）卻是這樣。」

拉帕波特指出：「一些對以色列政府和以色列的批評固然站得住腳，但是諸多言論已經跨越批評以色列和仇恨猶太人那條細微分界線。」

「你可以批評以色列占領約旦河西岸或加薩，但你不能說，所以殺害1400位平民沒關係。」

拉帕波特說，在這場戰爭前，他不滿內唐亞胡政府，反對撕裂國家的司法改革。

「這場戰爭後，我認為整個政府應該下台。但現在，我們正處於戰爭中。我不信賴內唐亞胡這個人，但我必須相信他這位領導人。」

夜深時分，拉帕波特加入一群音樂家演奏音樂。坐在錫安廣場上的大多是年輕人，他們彈吉他，唱著經典以色列熱門歌曲。

這些歌曲的意境從悲傷到懷抱希望都有，其中一首是Lu Yehi。

靈感來自披頭四Let It Be的這首抒情歌曲是奈奧米薛默（Naomi Shemer）於1973年贖罪日戰爭（Yom Kippur War）開戰的前面幾天寫的，已經成為贖罪日戰爭和以色列勝利希望的代名詞。

傳唱近半世紀的歌詞響徹暗夜的錫安廣場，以色列卻再陷戰爭。